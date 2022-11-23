媒體問前副總統陳建仁｢上帝有沒有跟你講什麼｣？陳建仁回答：｢天主說一定要幫助能夠為桃園做最好貢獻的人，鄭運鵬就是這樣的人｣。

這句話令信奉基督教、天主教的教友炸鍋，陳建仁固然區分得出｢上帝｣與｢天主｣稱號分別代表的意義，但同屬一個｢God｣，如今這個God竟然附身｢聖騎士｣幫政黨候選人說話，真正震驚了虔誠基督徒的心，令人回想到當年蘇貞昌在神明面前發誓的一幕，為什麼民進黨一碰到選舉，竟連自己的信仰都敢褻瀆？

聖經上有言：「不可妄稱耶和華之名；妄稱耶和華名者，耶和華必不以他為無罪」。民間老百姓普遍信仰媽祖、觀世音，某些人動輒喜歡在神明面前發誓、斬雞頭、或自稱是媽祖娘娘附身、觀世音菩薩顯靈.....民眾早已見怪不怪。

但卻甚少有人把耶穌、天主、上帝甚至聖母瑪麗亞搬出來，這也顯現信徒對基督教義的尊重，如今這個嚴謹的默契被梵諦岡冊封為｢聖騎士｣，又身為前國家副總統的教友破壞，說出這種大不敬的言語，真是情何以堪？陳建仁到底是在幫鄭運鵬拉票？還是破壞自己的聲譽？褻瀆基督、天主教？陳建仁連這點認知都沒有嗎？

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