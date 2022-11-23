距離九合一選舉投票時間，已經不到72小時。許多選情專家紛紛指出，今年選舉看起來沒有過去那麼熱鬧，甚至可以說是冷清。然而，吾人從民進黨全力動員，政府官員傾巢而出，各地侯選人拚場，還是可以看到民進黨的熱度。

這次選舉民進黨最為賣力的助選員，非小英主席莫屬。她早已將過去民進黨喊出的「行政中立」忘得一乾二淨，不僅是御駕親征、南征北討、馬不停蹄的站台，就連臉書的發文，也千篇一律都是選舉的事，將國家大事拋諸腦後。此情不難看出，民進黨的選情已是十分「危急」，而不是「告急」。

據統計，小英參加的造勢活動，以台北市、新北市及桃園市最多，高雄市、台南市及台中市最少。這倒不是小英大小眼，而是透過民調結果可以看出，跑得越勤的已是住進加護病房，急需進行搶救；跑得少的就是十拿九穩，或是已現崩盤。因此，不利的選情已使小英出現空前的焦慮感與危機感，甚至遠遠超過8月份的第四次台海危機。

這次選戰民進黨打得可謂荒腔走板、亂了方寸。為了搶救危急的選情，該黨竟然呼籲選民要注意選舉的十大奧步，亦即「賄選、抹黑、黑道威嚇、假訊息、行政不中立、鬧場、鴨霸、棄保、網軍、栽贓」。仔細一看，這不都是民進黨所擅長，而且早已玩得嫻熟不已的陰謀伎倆，同時也凸顯此乃「此地無銀三百兩」的笨招。

預料民進黨即將大敗的選舉，實在是怨不得人，而是咎由自取。這次乃是蔡英文執政以來的總體檢，也是選民算總帳的大好機會。病急亂投醫的小英，竟然會喊出「用選票終結黑金政治」，卻忘了是民進黨在執政，及與黑道掛勾的事證。更好笑的是腦袋進水的陳時中，竟會呼籲選民「不要讓小英失望」，忘了是他自己在選市長。

民進黨的挫敗已可預期，選後的蔡英文勢必成為「跛腳總統」，也難怪她會如此的焦慮與不安。有人說選後將會出現「逼宮」的窘境，畢竟是小英取消了民進黨黨內初選；候選人雖然表面上是經過民進黨「選對會」決定，但眾所皆知那是小英黨主席一錘定音的結果，她必須負起敗選責任。

不過，以民進黨的文化和小英的個性，絕對不會出現逼宮的情況，諒民進黨也沒人有這個膽量；頂多就是倒楣的黨秘書長林錫耀辭職謝罪，成為替罪羔羊。

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