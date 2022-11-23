身兼民進黨主席的總統蔡英文瘋狂的賣力輔選，站台全國各縣市小英男孩、小英女孩的造勢場合，不忘強調5度、7度、10度……站台不等，更誇張的還有「24小時3度站台陳時中」馬不停蹄地拚命之舉，唯一不變的訴求就是召喚「曾經」支持小英各選區過半數得票率的817萬票歸隊，那麼這次選舉就有翻盤機會。事實上，小英Line群組已經發出回填戶籍地的動員令，問題是還有多少人會聽小英的話？

英粉們可要好好想想：聽小英的話，獻出手臂成為高端勇士，可沒有高官們「外交泡泡」，得要補打3劑國際認證的疫苗才能出國；聽小英的話，挺論文抄襲的林智堅，結果林智堅碩士學位、提名資格折騰幾個月後全被撤銷；聽小英的話，台灣海峽中線「被消失」，台灣愈來愈危險，兵役恐怕不得不延長、後備軍人教召比現役軍人訓練還更「硬」，接到兵單的役男、父母臉上的不安和哀愁，唯聞「木蘭們」從軍的嘆息聲。

聽小英的話，英粉抗中，可是台北市長候選人陳時中、桃園市長候選人鄭運鵬、立院黨團萬年總召柯建銘兒子們一個個被爆出前往大陸淘金；聽小英的話，英粉保台，可是情治首長機敏行程全遭曝光，恐怕自保都有問題；聽小英的話，防疫國家隊是綠友友喬裝、賺國難財來著，無人機國家隊被滲透，全用大陸貨、大陸技術，台灣寶島、總統府一覽無遺。

聽小英的話，7年了、2000多個日子，想找個穩定工作都要擔心會不會被綁架、虐殺、騙去柬埔寨；民進黨派系爭搶、安插自己的警察人馬，警政高層在黑道招待所杯觥交錯、政務官流連高檔餐廳喝酒嗨歌摸人妻小手，說好的社會安全網呢？更好的台灣呢？韌性的社會呢？升官發財請走別路呢？

聽小英的話，「如果第一次聽不見，你可以大聲一點，第二次再聽不見，你可以更大聲一點，第三次再不回應的時候，你可以拍桌子。」，想想，這次11月26日，該是「拍桌子」的時候了！

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