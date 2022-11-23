衛福部長薛瑞元有律師資格，但他卻以為自己可以當檢察官，《刑事訴訟法》明定「公務員因執行職務知有犯罪嫌疑者，應為告發」，至於成不成罪，那是檢察官的權責。薛瑞元沒有告發疫苗掮客，就是失職。

另外，一個人跑到衛福部長辦公室騙錢，只因為「詐術」沒有成功，就不算詐欺罪的「著手」嗎？根據甘添貴教授、林山田教授以及實務見解，「行為人一施行詐術即已著手， 縱被害人未達陷於錯誤，亦可成立詐欺罪之未遂犯」。可見薛瑞元律師的法律見解，只能說是他「個人的創見」。

而薛瑞元以憲法第23條，表示政府可以訂定法律限制人民自由，卻忘了依據該條衍生的「比例原則」。明明有侵害人民權益更小的措施，衛福部卻偏偏要一律禁止確診者投票，已經違反「最小侵害原則」。

薛瑞元這種「有了法律就可以剝奪確診者投票權」的概念，簡單說就是「惡法亦法」，根本警總上身。有這樣的衛福部，難怪民進黨會被人民仇恨。

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