11月26日台灣即將迎來九合一大選，各地的選戰也如火如荼地開打中，各候選人的「黑料」也被逐漸爆出，但這當中卻有一件陳年舊案特別引人注目，也就是18年前的「台北縣議員收賄販售補助款案」，此案訴訟多年最終新北市議員高敏慧等10人收賄販售補助款案判刑定讞。

身為民意代表的議員竟然以身試法進行收賄，不免令人感到憤怒與心寒，也不禁讓人想起台灣政治史上的黑歷史「黑金政治」。自寧靜革命後台灣快速民主化，台灣式民主也被歐美各國吹捧為「華人奇蹟」，在自由之家（Freedom House）的評論中甚至取得94分的高分，在全球民主國家中名列前茅。然而欲速則不達，快速民主化的過程中也產生了許多挑戰，這當中黑道或地方勢力介入政治在作者看來是最大的問題。

民意代表介入公共工程、炒地皮、掌握農會、水利會、控制議事等等弊病似乎早已不是秘密，就算在如今網路媒體發達的時代依然層出不窮。從現實層面來看民意代表對於政黨來說有負責動員地方的責任，再加之民意代表本身被賦予的職權，所以往往成為地方「喬事情」的話事人。長久下來民意代表能否持續為人民發聲，還是逐漸轉變成為地方利益協調者，值得懷疑，當民眾問題與地方利益衝突時會做出何種選擇，更令人憂心。

除此之外我們可以從中發現很多民意代表往往是老面孔，許多民意代表只要一選上就是做到老或者是做到選不上為止，這點我們從「台北縣議員收賄販售補助款案」中可以看到多位議員都是連任多屆的老議員，也不禁讓人們思考為何資深民代的出包率那麼高？

在作者看來當民意代表長時間處理地方事務時，他的權力與話語權也隨著任期之長而逐漸被擴大，地方有心人士要利益分配時，就知道要找哪位資深民代喬事情比較有效果，長久下來資深民代就成為了「土皇帝」。那利益糾葛也就自然隨之而來，嚴重者甚至觸法入獄，所以其實會有這種案子的發生並不讓人感到意外。

而資深民意代表是如何產生的？主要原因有三。其一是政黨需要維持議員或立委席次，所以對於現任的議員基本上是能不改變就不改變，講白了就是為了追求勝選保持席次。其二是這些民代長久下來與地方勢力掛勾很深，當地方勢力將很多資源投入到民代身上時，若是候選人落選那會相當麻煩，所以一定盡全力支持以免失去得益盟友。其三就是民代不像總統或是縣市首長有連選得連任一屆的限制，基本上就是只要你選得上就可以持續做下去，而這三點是產生資深民代的主要原因。

知名學者基弗（J. Gyford）指出，當民意代表成為地方團體甚至政黨的利益者時；就失去了監督功能，當多數民意代表都受此影響時就會大大影響地方政府的有效作為。台灣政治雖有已經有制度化、民主化的基礎，但如上文所述萬年民意代表很容易成為民主政治的毒瘤，使政策逐漸利益化，為自己或少數人服務。

民意代表選舉的組織結構既然已成定型難以改革，那我們不妨從「連選得連任一屆」的限制來去著手改革。作者認為既然總統以及縣市首長都有連任限制，那立委、議員應該也比照辦理，避免權力壟斷的情形發生。此外也可以為政治圈注入新血，從政治生態學來看政治確實需要持續輪替，每年不乏有意投入立委、議員選舉的新人，但能被提名的往往是少數，主要就是這些萬年民代卡著位置。也就是我們雖有新血但礙於現有的利益分配而無法注入，這是相當可惜，我們可以發現許多政治新人其學經歷相當豐富，應給予機會讓其參與公共事務為民眾發聲。

總結來說政治圈一定要具有流動性，否則將形成病態的政治環境，萬年民代的出現本身就是一個錯誤，是政治上的缺失；我們過於高估民意代表的道德感，而忽略了其與地方勢力的依附與結盟，衍生出惡性動態循環結構，最終危害了地方政治與行政。所以應採取「連選得連任一屆」的修法，終結萬年民代落實監督職責，還給台灣一個乾淨的政治環境。

（作者為政治大學學生、《新政評論》創刊人）

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