1960年6月18日艾森豪總統訪華，中山北路出現迎賓人潮。（張榮鏞攝／徵信新聞報）

10月28日，一位名叫David DePape的暴徒闖入美國眾議院議長裴洛西在舊金山的寓所，用錘子打傷了她的夫婿82歲的保羅．裴洛西。她本人則因留在華府而悻免於難，但明言她「心碎受創」。行凶者表白他的目標是要打碎她的腿骨，因為她「謊話連篇」，一定要讓她坐輪椅回國會上班！

一個月後，面對民主黨選舉失利，並且失去眾議院的多數席次，裴洛西宣布不再競選國會領袖職務，將逐漸的淡去。這是裴洛西政治生涯的終局，但卻不會是美國兩極對立、強勢博奕、權錢交易、零和政治的終結！至於裴洛西高調訪台留下的政治漣漪，猶在持續發酵之中。

由於裴洛西訪台的報導已多，此處不贅。但對於62年前艾森豪訪台之行，卻多已遺忘。這兩次行程效應的比較，尤具現實意義。

1960年6月18日早上，美國總統艾森豪乘坐巡洋艦聖保羅號抵達淡水，然後轉乘直升機抵達松山機場。蔣中正總統親自到機場迎接，軍隊鳴放了21響禮砲。接下來，兩人登上敞蓬車，轉往圓山大飯店。沿途群眾夾道歡迎，場面盛大。

艾森豪在圓山飯店午餐，接著在駐美大使葉公超陪同下，前往附近的忠烈祠獻花圈致敬。隨後他到達總統府，與蔣中正展開會談歷時1小時40分。兩人討論世界政局和亞洲情勢。然後，蔣中正與艾森豪一同現身在總統府前，面對50萬民眾發表講話。蔣中正表示，艾森豪不單是一位偉大的戰士，更是自由世界的偉大領袖，是中華民國真正的朋友。艾森豪則向群眾表示，美國會站在自由中國的背後，在聯合國中，美國會支持中華民國作為中國唯一的合法代表。但多年之後，他的副手尼克森擔任總統後，卻轉向了中國大陸，聯合國的席位也隨之位移。

當天下午，蔣中正總統及夫人宋美齡女士在總統府為艾森豪設國宴。蔣中正回憶起兩人在二戰期間於開羅會議見面，並強調過去的堅定友誼。艾森豪的訪台行程不足24小時，晚上10 點20 分，艾森豪的專機飛離台灣，前往琉球，繼續未竟的東亞之旅。

這是美國有史以來僅有的一次總統訪台之旅。中共為了表達抗議與警告，責令解放軍於6月17日和19日對金門炮轟（事前先有廣播示警），一共達17萬發之多！結果造成了7人不幸喪生，41人受傷，200餘棟房屋焚毀，另外還有5所學校和l所醫院受創。

對此，時任金門防衛司令官的劉安祺上將決定，動用火力強大的240榴彈炮反擊。他在回憶錄中指出：「我再按奈不住了。我們有這麼好的砲，但是卻像寶劍配而不用一樣、於是我不管三七二十一，就下令開砲。打到大約40里外的廈門，圍頭後面的蓮花山也都被我們的砲火涵蓋進去。很快就把對方砲火完全壓制下去了。」

對此，國防部長俞大維回憶時指出：「金門砲戰的時候，台灣命令不能用大砲還擊。但是共產黨的砲火非常猛烈。劉安祺司令官還是用了大砲，國防部對此很不以為然，並研究如何處分。」但是，「打得這個樣子，不還手還是個軍人嗎？」這牽涉到美國對台協防範圍究竟是不是包括金馬在內，這也是一個經常引起討論的問題。但是，儘管國、共雙方當時處於對峙情勢之下，但還是知所節制，適可而止！

62年之後，2022年8月2日至8月3日，裴洛西在8月2日晚自新加坡飛抵松山機場。次日造訪立法院、總統府、景美人權園區等地，於8月3日傍晚離境。與艾森豪的訪問相似，這次行程也不及24小時。

但是，這次訪問引起的外交衝擊和軍事危機，卻引人注目。大陸方面基於中美建交已逾43年之久，不但強烈警告美國政府，並且在台灣海峽附近多個海域進行軍事演習，而且還打破過去海峽中線的默契，以宣示主權。美國政府在訪問前後派雷根號航空母艦及的黎波里號兩棲突擊艦等到台灣東部與周邊的菲律賓海護衛。頃刻之間，中美關係已急轉直下！

對於裴洛西的訪台行程，哈佛大學甘乃迪學院創院院長，名著《注定一戰：美中能否逃脫修昔底德陷阱》一書的作者艾利森指責她不負責任。知名的台灣研究專家葛來儀憂心美中關係因此惡化，同時也指其訪台時機不恰當。《紐約時報》專欄作家佛里曼認為，這次訪台「無比魯莽、危險，且不負責任！」斯坦福大學史波格利國際問題研究所研究員梅惠琳指出，「無論是裴洛西訪問台灣還是拜登總統作出『美國必然保護台灣』的言論，這些政治操作都是毫無幫助。這樣只會惹怒北京，把道德高地讓給他們，但最終卻解答不了關鍵問題：美國是否有保護台灣所需的軍事能力？」

另外，包括美國國家安全顧問蘇利文在內的多名美國政府官員也對裴洛西的出訪表達了擔憂。並就如何勸阻她不要前往台灣提出建議，甚至還派官員直接與裴洛西溝通。但依然無果！

根據媒體披露，裴洛西7月20日曾主動致電台駐美代表蕭美琴，詢問台灣方面為何傾向「撤回邀請」，台北外交部針對本案細節不願進一步多談，僅回應對國際友人一向都是竭誠歡迎。7月22日晚，美國國家安全委員會印太事務協調官坎貝爾與蕭美琴通話，說明國防部長奧斯汀在22日當天曾向裴洛西簡報，希望她改變計畫，「豈料裴洛西甚感惱怒」，稱唯有美國總統拜登親自要求，她才願考慮改變。由此可見，拜登本人並未發揮關鍵性角色，而且聽任情勢惡化，終於釀成外交危機。

在裴洛西訪台之後，大陸方面外交部、國防部、國務院台灣事務辦公室、全國人大常委會、全國政協外事委員會、香港特別行政區政府、澳門特別行政區政府、八大民主黨派均發表聲明，對美方強烈譴責，並提出抗議。

8月3日，國務院台辦宣布對臺灣民主基金會、國際合作發展基金會等「台獨頑固分子」採取懲戒措施，禁止其與中國大陸組織、企業、個人合作。同時禁止中國大陸組織、企業、個人與為上述基金會捐款的企業進行任何交易、合作，禁止有關企業負責人入境。8月16日，中央台辦發言人宣布，蕭美琴、顧立雄、蔡其昌、柯建銘、林飛帆、陳椒華、王定宇等人列入「台獨」頑固分子清單。台辦發言人表示，當日公布的名單並非清單的全部。

8月5日，大陸外交部以「裴洛西不顧中方嚴重關切和堅決反對執意竄台，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重踐踏一個中國原則，嚴重威脅台海和平穩定」為由，對裴洛西及其直系親屬採取制裁措施。同時宣布取消安排中美兩軍戰區領導通話、取消中美國防部工作會晤、取消中美海上軍事安全磋商機制會議、暫停中美非法移民遣返合作、暫停中美刑事司法協助合作、暫停中美打擊跨國犯罪合作、暫停中美禁毒合作和暫停中美氣候變化商談，範圍殊廣！

8月18日，中國基金報報導，多家私募機構接獲中國證券投資基金業協會發出的「關於落實反制要求並完善相關機制的通知」，要求私募機構要嚴格落實對裴洛西及其直系親屬的制裁措施。另外，針對台灣產品，大陸海關總署於8月1日宣布禁止進口一百多家食品，包含茶葉、農漁等產品。

質言之，在裴洛西訪台後，中美關係與兩岸情勢急遽降溫！至於裴洛西本人，則在暴徒入侵、選戰失利後決定淡出。這是一段由任性、堅持、孤注一擲和錯估情勢而釀就的外交風暴，也為兩岸關係帶來了持續的霧霾與陰影。

（作者為中國文化大學教授）