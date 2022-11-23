衛福部長薛瑞元用「疫苗掮客說」為台北市長選情加溫，等於直接承認商業行為充斥氾濫，連大疫當頭都不能免，更加讓人懷念9月中才因車禍去世的台灣中道醫學先驅、腦波自律神經醫學會創會理事長王群光醫生，生前一再呼籲不要被西方醫學綁架，更不要用身體健康去成全藥界敗類無恥的政商連結。

政府投入大筆預算「超前部署」，眾人老少卻等嘸疫苗，讓民間業者想要捐助物資，現在政府反過來指責民間，陳時中因為「擋人財路」受累，事實上政府許多「不作為」，現在看來都和國際藥廠決策連動，甚至淪為國外藥廠的次級市場，當政府無法保障人民生命，人民必需自救，王群光醫生大概是最早對抗藥廠結合醫療體制的台大醫學院畢業生，他能走出時代的框架，推動中道醫學自救之道，不可不謂傳奇。

1980年從醫學院畢業的王群光，受完正規學院訓練，並擔任過急診室主任，竟然選擇推動自然醫學，也就是西方觀點的「替代醫學」（Alternative Medicine），在主流實證醫學快速發展中，硬是在台灣醫界鼓吹有機飲食、均衡油脂、腸道保養和氫氧呼吸，對付現代醫療無法根治的病症，其中也包括妥瑞症和癌症，儘管引起爭議，卻是許多患者最後一絲希望。

當藥物上市嚴謹臨床流程和專利層層保護，反而變成全球商業競爭的一環，所幸中道療法帶給世人當下許多健康概念，讓患者利用自己覺察安排最無害的健康之道，過去「醫生」是一信任的代名詞，王群光醫生同期的台大醫學院同學們早就是學院「P」（教授）人物，但王醫師顯然選擇站在大藥廠的對立面，帶領患者不斷探索中道的自然治療模式，印證不少維護健康的奧妙之道。

沒有政客，那來掮客？在疫情變化期間，各種進口疫苗謠言漫天亂飛，王群光發揮了平衡人心功能，面對政府民間只要捐錢，卻不准監督的管理思維，衛福部長選前言行再一次證明了台灣處於「民主威權」年代，醫療改革也注定還有很長的路要走，王群光醫生是馬來西亞僑生，但比台灣人還愛台灣，他的提早離席，更提醒台灣民眾守護健康，任重而道遠。

（作者為資深媒體人）

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