印尼總統佐科威與大陸國家主席習近平趁G20會議之便，共同觀看雅加達到萬隆高鐵的動態測試直播，見證了東南亞第一條，也是大陸高鐵首次全系統、全要素、全產業鏈輸出的試驗運行。雅萬高鐵不僅標誌「一帶一路」倡議進入新的階段，也代表「中國式現代化」對開發中國家的吸引力，將產生深遠的影響。

文明是平等多樣的

雅萬高鐵全長142.3公里，最高設計時速350公里。正式通車後，兩地交通將由3個多小時縮短至40分鐘，人流與物流效率提高，將帶動萬隆紡織業與高鐵沿線工業區的產業升級與發展。雅萬高鐵象徵印尼交通網建設的現代化，對印尼的經濟與社會發展帶來積極的影響。

對中國大陸來說，雅萬高鐵測試的成功有兩層意義：第一，大陸成為少數可以輸出高鐵技術的國家之一，代表大陸基礎建設的實力不只在高效能，更有領先的技術，已具備高品質發展的能力；第二，代表大陸透過基礎設施的建設，與一帶一路沿線國家互聯互通，建立更加緊密的關係網，以交通改善物流，以物流促進經貿，以經貿帶動文化交流，最終達到人類命運共同體理念的實現。

20世紀末冷戰結束，資本主義與共產主義的對抗結束。美國政治學大師杭亭頓認為政治經濟上意識形態的左右對抗雖然退去，但是宗教與文明的矛盾與歧異將成為新的衝突來源，特別是位處不同文明板塊的交會處更容易引發戰爭。1990年代南斯拉夫解體、2001年的911恐怖攻擊事件，都被視作文明衝突的事證，證明了杭亭頓的先見之明。這讓西方國家更是對此深信不疑，認為文明之間，特別在文明交會地帶的衝突是不可避免的。一帶一路沿線國家不少正位於不同文明的交界處，或與鄰國或國家內部，都有宗教或文化上的衝突。

但是，中國人依據自己的歷史經驗，用積極的行動證明文明衝突論的謬誤，文明差異不必然帶來衝突，文明之間的歧見是可以用包容與共利所超越。路上絲綢之路已有二千年的歷史，中國與東南亞、印度、阿拉伯世界以及東非的海上貿易也可以上溯千年。中華文化中的音樂、飲食、器具、信仰都有千餘年外來文化的影子，而中華文明與技術也透過貿易西傳，改變人類歷史。貿易是文明傳播的載具。通過經貿交流與互助發展，文明板塊的交會處，不必然是文明衝突的火藥庫，也可以成為文明交流的舞台。中國大陸提出一帶一路倡議，就是要從基礎建設出發，建構緊密的經貿體系，恢復文明交流共生的歷史過往。

現代化不是西方專利

不僅如此，隨著一帶一路的發展，大陸帶給開發中國家的，不只是高品質的科學技術與傳統文明的和解共生，還有中國的發展經驗，也就是中國式現代化道路。中共的二十大報告就指出，中國式現代化要為人類現代化提供新的選擇，為人類文明走出另一條現代化道路。近代人類的現代化是建立在西方文明基礎之上，很長一段時間，現代化被等同於西方化。西方國家挾船堅炮利為後盾，以自己的信仰、意識形態與制度所建構的所謂「現代化」，被當成人類發展的唯一模式，做為評價其他國家的唯一標準。但是許多後進國家即便努力向西方學習，但由於缺乏西方的歷史條件，現代化道路走得顛簸坎坷。中國認為文明是平等多樣的，人類的發展道路就不會只有一條。

中國式現代化證明了現代化不是西方文明的專利，不必透過對階級的剝削、殖民地的掠奪與大自然的破壞，也可以創造現代化成果。任何文明、任何國家都可以根據自身歷史條件與文化價值，透過內在的探索與國際的合作，發展出屬於自己的道路模式。或許可以這麼說，一帶一路將為開發中國家帶來發展機遇與物質豐收，中國式現代化則為給他們帶來「有為者亦若是」的啟發與自信。