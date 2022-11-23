陳時中從指揮官落跑去選台北市長，最令人詬病的一點並不是疫情並未緩解。因為蔡總統在4月6日的官邸專家會議中早就指示「有效控管輕症」，所以只要病例差不多就好了，並不會因此而飆高陳時中的仇恨值。

前總統陳水扁說的才是最準，陳時中的真正問題是「踏著一萬具的屍體，拾級而上」。不解決這麼高的死亡數，而去參選市長，才是陳時中最令人厭惡的地方。雖然這也犯了蔡總統的第一天條「重症求清零」，蔡總統到現在還在瞎挺陳時中，也著實令國際大開眼界。

想知道新冠死亡率高的原因，必須先看美國衛生部對新冠重症的診治指南。在指南中把氧合掉下來的新冠肺炎就定義為重症，即可開始住院及免疫抑制治療，早期出重手治療可壓制將要引起的細胞因子風暴，壓制於萌芽之前，就能有效降低死亡。這其中完全沒有提到抗病毒藥物及疫苗的角色，可見重症治療的觀念已經改變。

這些治療方案，國內所有醫院都具備，只需放開手腳讓他們去處理，一定會有漂亮的成績。陳時中時期對醫療院所始終以指揮中心牢牢綁住，名義上為了醫療機構保全，實際上才是台灣死亡率居高不下的根本原因。

這樣的想法並非胡猜，因為觀察今年5、6月分的超額死亡，5月超額死亡4000人，新冠1900，非新冠2100；6月超額死亡7000人，新冠3000，非新冠4000。超額死亡是今年跟去年同期比，如果出現超額死亡就代表國內發生重大造成死亡的災難，新冠就是其一。但為什麼連非新冠也超額死亡，可見原因是新冠與非新冠病人都必須面對的「就醫障礙」。

就醫障礙是什麼？醫療人員、住院病人、看護、連要做侵襲性檢查的病人都必須篩查陰性才能執行醫療。以前只有PCR的時候簡直塞車塞到不行，現在用快篩好些，但依然小塞。政府又規定篩陽的醫護不准上班，對醫院是個人力的浩劫，怪不得護理人員前陣子拚命抗議。指揮中心又規定醫院要空出一部分病房專收新冠，又將床位大量限縮，造成新冠與非新冠都收不進去，雙雙飆高台灣的超額死亡。

看來要解決台灣的超額死亡不難，只要把指揮中心下架，新冠降級，一切回歸常規醫療，死亡率一定降。但下架指揮中心就是下架權與錢，也是下架陳時中的防疫英雄圖騰。陳時中時代不肯，後陳時中時代更不肯，只有在陳時中失去了打選戰造勢的需求後，不論輸贏，徒兒們才會甘心放下這曾經造成一萬具以上屍體的枷鎖。

這一切只是為了權與錢，及幫老長官搖旗瞎喊，老百姓的命真的很不值錢。舉手之勞，以利百姓而不為的政府，也不用期望能為確診者投票想出解決方案，或許這樣政府才能有藉口操弄這次選舉吧。

（作者為中華民國防疫學會理事長）