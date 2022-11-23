最近英國《經濟學人》週刊將蔡英文的照片成為封面故事，但並不是讚揚她是因為民主國家的領袖，而是抨擊她的施政導致兩岸關係陷入兵凶戰危，隨時可能爆發戰爭。蔡英文自詡為民主國家領袖，但所作所為卻經常違反民主原則，她以為可以矇騙世人，殊不知美國、日本、歐洲各國在台灣都有很好的情報網，對於蔡英文是否實施真民主，還是假民主騙選票都掌握得清清楚楚。

近來許多曾經發言支持台灣民主的國家都決定修復與中國大陸之間的關係。其中，為自己國家的經濟利益著想當然是最主要的原因。但是，越來越多的報導與情資顯示，蔡英文正在扼殺台灣的民主，讓一度評價甚高的台灣民主價值日益退步也是一項重大原因。

以美國為例，美國在台協會、美國台北商會以及各種情報單位對於蔡英文「假民主之名行獨裁之實」，都知之甚詳，包括沒收民進黨黨內的初選、說要終止黑金但卻黑白一家親、高舉「抗中保台」但候選人卻先後到大陸賺錢，甚至拒絕開放大小三通，不讓台商與確診者投票，恨不得投票人口越少越好。

美國固然對蔡英文的假民主掌握全面的情資，日本在台灣有13家報社、通訊社與電視台，歐盟在台灣也有歐洲商會，都對台灣的假民主充分掌握。

以「五眼聯盟」為例，不僅美國、英國、加拿大、澳大利亞、紐西蘭同文同種，而且，都是真正的民主政體。因此，他們可以從第一次世界大戰開始就並肩作戰，擁有共同的歷史記憶。「美英澳軍事同盟」（AUKUS）不僅3國有共同的血緣與歷史文化，更同屬民主政體，可說是地表最強大的聯盟。未來「澳英美聯盟」也可能納入日本與南韓，雖然這兩國並非「盎格魯-撒克遜」民族，但至少他們是真正的民主政體。

至於「印太四方聯盟」包括美、日、澳、印，其中，由以印度最為首鼠兩端，與其他3國主要是相互利用的關係。美、澳、日利用印度的反中來抑制中國大陸的崛起，印度則利用美、澳、日的勢力來牽制北京的邊境活動與領土野心。

同樣地，美國與台灣的關係也是相互利用為主。從最近雙方關係的發展來看，美國除了有意利用台灣與解放軍打一場不對稱的戰爭之外，更有興趣把台積電生產晶片的公司逐漸移到美國。問題是，一旦有「護國神山」之稱的台積電逐漸移往美國，台灣恐怕就失去了利用價值。

已故日本首相安倍晉三在位時從來不提台灣應該參加日本主導的《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），卸任後，才鼓勵台灣參加CPTPP。此外，他下台後提出「台灣有事，日本有事」，但是日本現任首相岸田文雄顯然不以為然，不說「台灣有事，日本快閃」已算對得起台灣。

在「20國峰會」前後，包括德國總理蕭茲、法國總統馬克宏、加拿大總理杜魯道、澳大利亞總理艾班尼斯、日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅都對與習近平會談趨之若鶩，無不希望與大陸改善關係。甚至連一向立場強硬的英國首相蘇納克也希望安排會見習近平，準備調整中、英兩國的經貿關係。

顯然，包括美國、日本、德國、法國、英國在全球經濟、通膨、能源危機日益嚴重的今天，無不希望與中國大陸調整關係。既然台灣不是真民主國家，他們與台灣也僅存在著利益交換的關係，自然要以自己國家的經濟利益為主，與中國大陸強化關係。

蔡英文在國內關起門來胡作非為，沒收黨內民主、與黑金共治，甚至還剝奪憲法賦予人民投票的權利，儼然「假民主之名，行獨裁之實」，當台灣的假民主真相被人發現後，自然交不到禍福與共的真正盟友，倒行逆施久了，最後必然自食惡果。

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）