選戰倒數，從藍綠攻防議題觀察，決戰北台灣態勢明顯；其中，又以台北市、桃園市及新竹市最為關鍵。近期，包括疫苗掮客、炒地炒房、藍白棄保等議題傾巢而出，其目的很簡單，都是在形塑「討厭民進黨」的氛圍，希望影響尚未決定投票意向的中間選民。

台北市的部分，選戰倒數階段，衛福部長薛瑞元竟爆料，陳時中的仇恨值太高，是因為仲介宗教和工商團體的「疫苗掮客」橫行作孽所致。這種論述不知是視人民於無物，還是把人民當笨蛋耍？去年5月，台灣本土疫情爆發，國人都想趕快打疫苗，但是，民進黨政府的疫苗政策讓民眾無疫苗可打，當社會各界都想出錢出力幫忙採購疫苗，卻又被民進黨政府一一阻擋。當時，要不是美國與日本緊急救援820萬劑疫苗，另外還有鴻海、台積電、慈濟聯合捐贈的1500萬劑疫苗，倘若只靠沒有3期臨床試驗的國產高端疫苗，台灣人民該如何是好。因為如此，薛瑞元的爆料，猶如豬隊友提油救火，讓民怨直接炸鍋。

桃園市的部分，選戰倒數階段，國民黨桃園市議員候選人召開記者會，指控桃園市長鄭文燦縱容炒地牟利！長期以來，高房價始終是台灣民怨之首，特別是過去一年來，台灣房價簡直飛上天，自住客望屋興嘆直接躺平。根據統計，去年7月1日房地合一稅2.0實施一年來，房屋交易總量的26.7%，都是持有不到2年就轉手獲利，獲利金額高達227億元！台灣炒地炒房問題有多嚴重，民眾都知道，偏偏民進黨政府視若無睹，廣大民怨一觸即發。因為如此，鄭文燦面對炒地炒房指控，痛斥抹黑並大動作提告，就是深怕炒房民怨直接燒向民進黨候選人。

新竹市的部分，雖然藍綠白三位候選人實力相當，呈現標準三腳督戰局，但是，新竹市的選情，因為林智堅個人的論文案，以及12億棒球場所牽扯出多項市政建設不斷追加預算的質疑，儼然已形成反綠與挺綠兩大勢力對決。其中，反綠勢力的代表國民黨林耕仁與民眾黨高虹安，誰能囊括多數反綠勢力選票，誰就有機會擊敗挺綠勢力的民進黨市長候選人。因為如此，從10月底以來，新竹市棄保議題不斷，但是，棄保效應能否發酵的關鍵，仍圍繞在討厭民進黨的主軸上。

從選舉經驗而論，在選戰倒數階段，多數選民心中已決定要支持的候選人，議題攻防並無法動搖其投票支持意向。但是，仍有一定比例的選民，也就是所謂的中間選民，尚未決定投票的支持對象，這些民眾常常會因為某一事件，尤其是負面事件的影響，就決定不會支持的政黨，進而連累到所屬政黨候選人。因此，選戰倒數階段的議題攻防，「討厭民進黨」的氛圍是否發酵，將是各陣營決戰北台灣的勝負關鍵！

（作者為自由撰稿者）