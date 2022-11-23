越接近投票日，兼任民進黨主席的總統蔡英文輔選力道也越來越強勁。在馬不停蹄站台輔選時，除了增加維安警力的重大負擔並引發交通壅塞之外，助講時對在野陣營的批判也變得極為辛辣、甚至刻薄，讓許多民眾聽了感覺很不舒服，不理解身為國家元首的蔡英文，怎麼會帶頭成為台灣社會最大的負面力量。

在這次九合一選舉中，桃園市被藍綠視為「重中之重」，民進黨大咖助選絡繹不絕，蔡英文和副總統賴清德在選前黃金周的6天內就來桃園進行了5場輔選活動，桃園市警局全力維安，基層警察極為辛苦。

24日、25日蔡英文都還要來桃園，屆時員警又要大陣仗維安，真是被操到極限。日前，蔡英文視察龍潭茶文化館，出現民眾嗆聲，警方立即包圍帶離，且事情是發生在蔡英文到場之前，但總統特勤仍強勢要求警方檢討，讓基層員警頗為不平，甚至感到沮喪，因為過去總統或副總統來，從來沒有像這次選舉這麼密集，用「疲於奔命」還不足以形容基層之苦；更別說，民進黨高官輔選車隊的交管，往往造成用路民眾不便，引爆民怨。

此外，為了打擊其他陣營的候選人，蔡英文在造勢場合的發言充滿負面甚至錯誤訊息。例如，日前蔡英文到彰化輔選時痛批，自從彰化換黨執政後，「鹿港溪已經變成了一條臭水溝」。其實，鹿港溪新建成的親水公園已成為新的打卡亮點。

蔡英文毫無節制的輔選行程，不但對警力形成干擾，也嚴重擾民，而她頻頻說出不當言論，更有失總統的格局。總統級輔選如此惹人厭煩，拉票效果恐怕有限。