九合一選舉即將投票，北、中部選情對民進黨不利，尤其台北市。蔡英文誤判情勢，以為台灣防疫表現亮麗，陳時中指揮有功，加上「三腳督」棄保效應，是民進黨大好的機會，因而極力排擠小英圈外的林佳龍參選，未料判斷失準，陳時中可能成為被棄保對象。面對不利情勢，民進黨病急亂投醫，反指輿論與反對黨操作陳時中仇恨值。衛福部長薛瑞元急著搶救老長官，卻錯開藥單，稱有「疫苗掮客」透過工商團體、宗教團體找上疫情指揮中心，企圖從疫苗採購牟取利益，被陳時中擋下，才會被仇恨。薛瑞元見樹不見林，反而造成宗教與社會團體大反彈，可以套用當年柯林頓競選總統時的名言告訴民進黨：「笨蛋，問題在防疫失敗」。

薛瑞元和蔡英文都還活在2020年的「歲月靜好」。當年2月台灣出現首宗確診病例，一個月內確診數破百例，人心惶惶。所幸當時政府應變迅速，6月就控制住疫情，宣布解封，經濟活動恢復正常。從2020年6月到次年3月，全球大流行，經濟活動幾乎凍結，台灣不但生活如常，活躍的經濟力更頻創出口佳績，英國《經濟學人》刊發專文，盛讚台灣不只防疫成功，還是全球極少數能維持經濟正成長的國家，國人同感驕傲。

確診數和死亡數全球居高

不幸的是，後來一切都變了。從2021年4月至今，台灣先後爆發2波大疫情及目前的小疫情，防疫指揮中心的表現與2020年判若鴻溝，無能與貪腐現象愈來愈嚴重，台灣淪為確診數和死亡數的「新冠雙高」國家。

台灣累計確診人數819萬3072人，依據「Our World in Data」排列，為全球第51名，還不算太糟，但台灣人口較少，若依確診率排名，數字就很難看。最近7天台灣平均新增確診數為每百萬人口783人，排名第8；最嚴重是吐瓦魯，每百萬人中1萬9572人確診，第6是南韓、第7是香港，日本排名第10。

比確診率更嚴重的是致死率，政府從去年第2波疫情結束，就決定改採「與病毒共存政策」，加上變種病毒株的危害性降低許多，國人對病例數的暴增已有心理準備，但超嚴重的致死率問題就讓人憤怒。指揮中心日前公布，在OECD重點國家中，台灣累積確診死亡率第4低，僅次於新加坡、日本、紐西蘭。但指揮中心用的是2020年疫情爆發以來的平均數，由於前期防疫表現很好，致死率沖淡了。

若以最近2周確診致死率來看，台灣是全球第3高，僅次於芬蘭、百慕達，至少已蟬聯兩周。若每天到「Our World in Data」或《紐約時報》每日疫情軌跡資料庫查詢就會知道，在10月疫情高原期，台灣單日確診人數一度全球最高，致死嚴重程度也比日本、香港等地高，最近兩周才稍微降低。指揮中心以「部分真實」的數字掩蓋真相，為陳時中護短，心態可議。

從2021年第2波疫情爆發，台灣的確診致死問題就非常嚴重，當年9月疫情暫時紓解，當月9日約翰霍普金斯大學公布的數據，台灣致死率（死亡人數／死亡人數+痊癒人數）5.2%，排名世界第9。照說台灣醫療體系健全、醫術水準世界首屈一指、疫苗覆蓋率非常高，第一劑達94.01%，第二劑88.57%、追加劑73.78%，不應該有這麼高的致死率，可見陳時中防疫無能。台灣淪為確診數和死亡數的「新冠雙高」國家，在首善之區台北市，陳時中的仇恨值有錯嗎？

疑雲重重檢調裝瞎看不見

更不用提陳時中任內，疫苗與快篩試劑採購過程疑雲重重，指揮中心解釋不清卻搞黑箱封存文件，監察院不肯調查，檢調裝瞎看不見。再加上口說「不要仇恨對手的支持者」，回過頭就質疑蔣萬安矽谷律師的紅色成分，卻又被抓包就任部長前夕還打著「兩岸一家親」旗號到大陸活動，這樣的人卻受蔡英文厚愛，難怪民進黨選情不利。

更重要的是，台灣超高致死率問題應深究，那麼就不能讓陳時中僥倖當選，要讓他以一介平民身分接受輿論監督與司法調查。