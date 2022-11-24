2022年7月8日，第十九屆福建省優秀企業家表彰大會在福州召開。福建凱景新型科技材料有限公司總經理、台商陳富澤上榜。

陳富澤是台灣高雄市人，來大陸投資發展20多年的他見證了大陸鋼鐵工業的發展軌跡。這位現年51歲的資深「台二代」看好深耕大陸市場，「國家發展『新基建』，將有很大的建材需求，讓我們看到市場保障。」

●回祖籍地接力父輩產業

「可以說，我是看著漳州台商投資區發展起來的。」據陳富澤回憶道，1998年他來到漳州台商投資區，參與建設父母在此創立的鋼鐵表面加工企業。「當年來投資時，政府為了他們的企業順利投產生產，在廠門口修建中閩大道。」

周邊環境優越，生活豐富多彩，讓已來漳州24年的陳富澤有種農村變都市的感覺，而這裡與台灣有著共同的保生大帝信仰，更讓他倍感親切。陳富澤稱，他父親1996年來到祖籍地漳州設立公司時，大陸僅有3家鋼鐵鍍鋅加工民營企業，如今，相關企業達到700家以上，「大陸發展突飛猛進，市場快速提升」。

1998年9月8日，跟隨父親腳步，陳富澤第一次來到漳州。據他介紹，他母親祖籍是漳州平和人，父親祖籍在漳州龍海，他太太也是廈門人，「之所以把投資的地點選擇在漳州角美，這也是鄉緣的體現吧。」

「公司從成立時1條生產線、70多人，發展到現在6條產線、年產60萬噸產能及有400名本地優秀員工的現代化高新企業。」陳富澤坦言，公司立足企業本地化，解決本地大量剩餘勞動力，本地化員工達90%。

「在這裡，大部分管理層都是本地人，這就是信任度和忠誠度的累積。」在陳富澤看來，組織創建學習型團隊，提升員工的知識和技能，同時也讓管理更加規範，創新能力得到提高，員工能力的提升又為企業的發展打下良好的基礎。

近年來，陳富澤為推進實施「5S」即整理、整頓、清潔、清掃、修養及「TPM」管理（全員全面生產設備管理），專門成立了TPM室，通過持續推行5S活動、目視管理活動、引入OPL活動等一系列先進管理活動，使公司的管理更進一步規範化。

他表示，將努力學習「十四五」規畫、新基建，並推出數位化凱景的願景，即讓福建凱景向數位化企業邁進，設定「十四五」公司年銷售量達100萬噸的目標。

陳富澤（右）向漳州市慈善總會捐款50萬元，定向捐贈漳州職業技術學院電子學院實訓室建設，並設立「陳振常助學基金」。（作者提供）

●惠台政策落地 企業穩步發展

漳州是台胞主要祖籍地、閩南文化重要發祥地和台商投資聚集區。近年來，漳州相繼出台了多項惠台惠企政策措施，投資貿易穩步發展，文化交流持續深化。

在金融服務方面，漳州先試先行，頒發「台商台胞金融信用證書」，個人可以申請信用卡，台企也可以申請貸款。陳富澤接受記者採訪時說：「讓我們台商台企更有歸屬感。」

得益於「台商台胞金融信用證書」，陳富澤和他的公司享受金融服務「綠色通道」，在信貸利率、信貸額度等方面也享有同等待遇。此外，漳州市通過優化服務體系、落實惠台政策、強化權益保障，積極推動各領域同等待遇落實，為台胞台企營造宜居宜業的良好環境。

2020年5月，針對台商因新冠肺炎疫情產生的經營困境，大陸出台了11條助力台企發展的政策措施，讓台企更大範圍參與經濟發展，包括新基建、5G等領域。

「鋼鐵行業將有很大市場，我會持續在大陸投資。」從事金屬表面加工的陳富澤，看好「新基建」的機遇。上述惠台新舉措的落地，讓他對在大陸發展充滿信心。他認為，企業在5G基站建設、新能源汽車、電子物流倉儲等領域將大有可為。

「過去，大陸長期投入基礎設施建設，道路運輸優化，讓我們的產品深入城鎮鄉村。」陳富澤說，如今，從大陸編製第十四個五年規畫、發力「新基建」等，可看到市場有保障，企業發展前景廣闊。

為提高公司員工整體素質，福建凱景長期與高等院校聯合辦學，設置定制班，內部組織培訓等方式培養人才，推動企業往智能製造先進科技技術、高級技能人才行進，使企業經營管理水平得到不斷的提高。「企業處於轉型升級階段，需要智能製造高素質技術技能人才，與高校共同搭建人才共育共培平台和技術服務平台。」陳富澤說。

據陳富澤披露，根據公司與漳州職業技術學院達成的戰略合作框架協議，校企雙方將共建「智能電氣控制實訓室」，開展「訂單式」和「二元制」智能控制技術類人才協同培養，協同解決企業遇到的技術問題，致力實現校企雙方合作共贏。

陳富澤（右）出席福建凱景與漳州職業技術學院舉行戰略合作框架協議簽約儀式和產學研基地授牌儀式。（作者提供）

●稱讚大陸戰「疫」成果

「每次疫情來襲，當地政府防控很及時，企業雖受到貨運等因素影響，但沒有出現停工。」談及大陸疫情防控，陳富澤感受尤深，連連稱讚大陸戰「疫」成果，「大陸用健康碼來管控人員流動，也沒有看到民眾慌亂現象」。據他介紹，早在2020年初疫情暴發後，福建凱景就制定了一整套防疫方案，公司能按計畫如期開展生產。

陳富澤披露，2021年9月10日發生的那一輪疫情，他的企業處於中風險地區，413名員工中有64人居家隔離辦公，透過遠程視頻會議基本能解決工作上的問題。「疫情防控期間，漳州市台港澳辦領導也一直關心企業的疫情防控與生產情況，我能在這裡安居樂業，感覺很幸福！」

疫情防控期間，大陸電子商務迅速興起，更令他感觸良多。陳富澤說：「這為鋼鐵材料提供銷售新模式、新思路，業內已有在電商平台直播銷售的案例，我們也已在做很多線上推廣活動。」（張金川/福建）