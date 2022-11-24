2022年7月8日，第十九屆福建省優秀企業家表彰大會在福州召開。福建凱景新型科技材料有限公司總經理、台商陳富澤上榜。
陳富澤是台灣高雄市人，來大陸投資發展20多年的他見證了大陸鋼鐵工業的發展軌跡。這位現年51歲的資深「台二代」看好深耕大陸市場，「國家發展『新基建』，將有很大的建材需求，讓我們看到市場保障。」
●回祖籍地接力父輩產業
「可以說，我是看著漳州台商投資區發展起來的。」據陳富澤回憶道，1998年他來到漳州台商投資區，參與建設父母在此創立的鋼鐵表面加工企業。「當年來投資時，政府為了他們的企業順利投產生產，在廠門口修建中閩大道。」
周邊環境優越，生活豐富多彩，讓已來漳州24年的陳富澤有種農村變都市的感覺，而這裡與台灣有著共同的保生大帝信仰，更讓他倍感親切。陳富澤稱，他父親1996年來到祖籍地漳州設立公司時，大陸僅有3家鋼鐵鍍鋅加工民營企業，如今，相關企業達到700家以上，「大陸發展突飛猛進，市場快速提升」。
1998年9月8日，跟隨父親腳步，陳富澤第一次來到漳州。據他介紹，他母親祖籍是漳州平和人，父親祖籍在漳州龍海，他太太也是廈門人，「之所以把投資的地點選擇在漳州角美，這也是鄉緣的體現吧。」
「公司從成立時1條生產線、70多人，發展到現在6條產線、年產60萬噸產能及有400名本地優秀員工的現代化高新企業。」陳富澤坦言，公司立足企業本地化，解決本地大量剩餘勞動力，本地化員工達90%。
「在這裡，大部分管理層都是本地人，這就是信任度和忠誠度的累積。」在陳富澤看來，組織創建學習型團隊，提升員工的知識和技能，同時也讓管理更加規範，創新能力得到提高，員工能力的提升又為企業的發展打下良好的基礎。
近年來，陳富澤為推進實施「5S」即整理、整頓、清潔、清掃、修養及「TPM」管理（全員全面生產設備管理），專門成立了TPM室，通過持續推行5S活動、目視管理活動、引入OPL活動等一系列先進管理活動，使公司的管理更進一步規範化。
他表示，將努力學習「十四五」規畫、新基建，並推出數位化凱景的願景，即讓福建凱景向數位化企業邁進，設定「十四五」公司年銷售量達100萬噸的目標。
●惠台政策落地 企業穩步發展
漳州是台胞主要祖籍地、閩南文化重要發祥地和台商投資聚集區。近年來，漳州相繼出台了多項惠台惠企政策措施，投資貿易穩步發展，文化交流持續深化。
在金融服務方面，漳州先試先行，頒發「台商台胞金融信用證書」，個人可以申請信用卡，台企也可以申請貸款。陳富澤接受記者採訪時說：「讓我們台商台企更有歸屬感。」
得益於「台商台胞金融信用證書」，陳富澤和他的公司享受金融服務「綠色通道」，在信貸利率、信貸額度等方面也享有同等待遇。此外，漳州市通過優化服務體系、落實惠台政策、強化權益保障，積極推動各領域同等待遇落實，為台胞台企營造宜居宜業的良好環境。
2020年5月，針對台商因新冠肺炎疫情產生的經營困境，大陸出台了11條助力台企發展的政策措施，讓台企更大範圍參與經濟發展，包括新基建、5G等領域。
「鋼鐵行業將有很大市場，我會持續在大陸投資。」從事金屬表面加工的陳富澤，看好「新基建」的機遇。上述惠台新舉措的落地，讓他對在大陸發展充滿信心。他認為，企業在5G基站建設、新能源汽車、電子物流倉儲等領域將大有可為。
「過去，大陸長期投入基礎設施建設，道路運輸優化，讓我們的產品深入城鎮鄉村。」陳富澤說，如今，從大陸編製第十四個五年規畫、發力「新基建」等，可看到市場有保障，企業發展前景廣闊。
為提高公司員工整體素質，福建凱景長期與高等院校聯合辦學，設置定制班，內部組織培訓等方式培養人才，推動企業往智能製造先進科技技術、高級技能人才行進，使企業經營管理水平得到不斷的提高。「企業處於轉型升級階段，需要智能製造高素質技術技能人才，與高校共同搭建人才共育共培平台和技術服務平台。」陳富澤說。
據陳富澤披露，根據公司與漳州職業技術學院達成的戰略合作框架協議，校企雙方將共建「智能電氣控制實訓室」，開展「訂單式」和「二元制」智能控制技術類人才協同培養，協同解決企業遇到的技術問題，致力實現校企雙方合作共贏。
●稱讚大陸戰「疫」成果
「每次疫情來襲，當地政府防控很及時，企業雖受到貨運等因素影響，但沒有出現停工。」談及大陸疫情防控，陳富澤感受尤深，連連稱讚大陸戰「疫」成果，「大陸用健康碼來管控人員流動，也沒有看到民眾慌亂現象」。據他介紹，早在2020年初疫情暴發後，福建凱景就制定了一整套防疫方案，公司能按計畫如期開展生產。
陳富澤披露，2021年9月10日發生的那一輪疫情，他的企業處於中風險地區，413名員工中有64人居家隔離辦公，透過遠程視頻會議基本能解決工作上的問題。「疫情防控期間，漳州市台港澳辦領導也一直關心企業的疫情防控與生產情況，我能在這裡安居樂業，感覺很幸福！」
疫情防控期間，大陸電子商務迅速興起，更令他感觸良多。陳富澤說：「這為鋼鐵材料提供銷售新模式、新思路，業內已有在電商平台直播銷售的案例，我們也已在做很多線上推廣活動。」（張金川/福建）
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