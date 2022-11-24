民國38年國府遷台，10月蔣介石命令谷正綱和黃少谷負責成立改革政工制度研討小組，並且邀請國防部政工局長鄧文儀參加，結果決定初步擴大政工局職權，把原來的國防部監察局併入政工局，並且令蔣經國擔任政工總督導。蔣經國遂有機會發揮影響力，大舉安插其舊屬和親信充任各地督導官，專責考核政工人員的考績、紀律和思想，實質上初步控制了整個政工系統。

民國39年初，蔣介石再次主導政工改革工作，並在2月20和21日舉行東南戰區高級將領研討會，會中通過「國軍政工綱領草案」。根據曾經參與此會的父親沙場好友，當時的第6軍軍長戴樸事後向父親轉述，會議討論和結果其實無甚新意，只是正式定位政治部為國軍幕僚組織，政治部主任為各級部隊的政治幕僚長而已，充其量只是替蔣經國安排掌權的起手式。果然，蔣介石在3月正式復行視事後，立刻任命蔣經國擔任國防部政治部主任。

蔣經國當然不甘心政工人員僅能充當別人的幕僚長角色，他的終極目標是通過政治部掌控整個國軍。因此，他便開始以這個會議通過的綱領草案為基礎，充分利用其留俄時期的親身經驗，倣傚蘇聯紅軍制度，開始進行對於國軍政工系統的全面改造。

首先，他以重新鞏固國民黨乃國軍領導中心為最高指導原則，充分凸出政工人員在國軍中的特殊地位，同時把政治部從正規的軍政和軍令系統中抽離出來，變成一個獨立的體系，並且讓「政工」和「軍事」兩套參謀作業系統平行。

國軍中各級政治部主任，不但是部隊主官的政治參謀長，亦是部隊副主官，其權力不但凌駕軍事副主官之上，甚至對主官的業務權限有副署及主動策劃之權。換言之，各部隊主官的重大命令若無政治部主任副署，即視同無效；同時政治部主任亦可主動下達特殊命令後，再知會部隊主官。更利害的是，部隊所屬政工單位的人事考核與任免、經費支配和運用等等，全部由政治部主任獨立負責，部隊主官根本無權置喙。

蔣經國在取得蔣介石首肯後，明令「國防部政治部」乃國防部內的一級單位，是國軍政工的最高領導單位。從另一個角度來看，實際上就是連正規軍令系統的最高主官，即國防部參謀總長也管不到政工系統，更不要說是3個軍種的總司令了。

民國40年5月又將「國防部政治部」易名為「國防部總政治部」，國軍政工制度於焉正式確立。 同時，為了倣傚蔣介石以黃埔軍校培養子弟兵，在蔣經國的強勢主導下，民國39年成立「政治幹部訓練班」，民國40年7月又在北投復興崗正式成立「政工幹部學校」。

圖為幹校蔣中正總統親題「復興武德」樓。（中時檔案照）

政工幹校的學生畢業後，分發至各部隊擔任排長或輔導長等基層領導幹部職務，再依據個人專業專長派任為政戰官、監察官、保防官、心輔官等政戰幕僚職務，蔣經國正式成為國軍內部所有政工人員真正的思想導師，從此在掌控整個國軍的道路上，向前邁進了一大步。

可是蔣經國的此項完美布局的細節一經暴光後，卻立刻遭到美國政府的全力反對和許多國軍高級將領的強烈抵制，蔣氏父子立刻面臨了內外的雙重壓力。

美國人一向討厭蘇聯紅軍的政委制度，如今看到蔣經國克隆版的國軍政工制度，心中更生疑慮，認為現行國軍美式化的制度遭受破壞。民國40年4月27日抵台的美軍顧問團團長蔡斯（William Chase）少將，立刻根據下屬提供的情報，直接質問參謀總長周至柔，國軍既以接受美國軍援，凡國軍重大變革理應事前諮詢與知會美方，如今為何逕自派遣2萬5千名政工人員進入各級部隊，而且故意忽略部隊主官權責，逕自向政工領導進行五花八門的密報？

此時，一心仰仗著美軍幫助反攻大陸的蔣介石，聽聞蔡斯的詰問後，心中也有些發慌了，一方面指示周至柔小心妥善的答辯，一方面在5月23日召見美國的退役海軍上將小查爾斯‧柯克（Charles Cooke Jr.）。

柯克將軍在美軍中是著名的右派硬漢，他對共產黨不存任何幻想，一向十分支持國軍的立場，對於馬歇爾在華的種種作為，一直不遺餘力地疾聲批評。因此，民國37年2月柯克遭到杜魯門總統拔除了他的第七艦隊司令官職務，並於當年5月強迫他從海軍退伍。

蔣介石一直視柯克為堅貞的美國友人，並於柯克離開軍職後，讓宋美齡通過美國友人積極斡旋，最後經由美國「駐日盟軍總司令」麥克阿瑟的協助和安排下，終於在民國39年2月開起擔任蔣介石的最高外籍私人軍事顧問。

蔣介石對柯克的意見一向十分重視，民國39年5月分發生的「舟山大撤退」行動，面對許多將領的反對，最後蔣介石也是在聽取了柯克親訪舟山群島的考察報告與建議後，才下定決心拍板定案（按：詳情可參閱拙文：第711號《傳記文學》之《父親經歷的「舟山大撤退」始末》）。

不過，民國40年5月23日的這次針對國軍政工制度的會面，柯克卻出乎蔣介石意外之外，他不但拿出通過私人渠道搜集到的情資，細細陳述政工人員在國軍內部造成的矛盾，引發指揮系統紊亂，嚴重侵蝕部隊主官的權限，更重申軍隊應該國家化，不應該以黨領軍，並且堅決反對蔣經國把國軍「紅軍化」。

其實依據柯克身為一名美國職業軍人和一貫的反共立場，不難理解他反對和存疑的原由。可是蔣介石對於此次會面的結果十分生氣和沮喪，從他在史丹福大學胡佛圖書館中留下的日記中可以理解，此時他已將任何美國人對國軍政工制度的反對，情緒化地當成了是針對他們父子的人身攻擊，懷疑是意欲藉此動搖他們政權的陰謀，甚至認為許多國軍將領反對蔣經國推動的政工制度背後，亦是美國人在背後慫恿，尤其是海陸空三位總司令中就有兩個公然大聲唱反調，更令蔣氏父子頗感傷神。

這次會面造成蔣、柯彼此信任的首度破裂，亦讓柯克選擇提早結束頭號外籍客卿的特殊身分，並在次年2月離開了台灣。

為了避免同時承受內外到來的巨大壓力，蔣經國決定先緩合美國人的情緒，拋出一些暫時性的妥協。民國40年11月他率先取消了政工的副署權，讓部隊主官不再事事受其掣肘 ;又於次年7月取消各級政治部上下直接指揮的獨立系統，把完整的指揮權歸還給部隊主官。

此時韓戰仍酣，美國亦需借力國軍，美軍顧問團立即趁勢下台階，並且表示政工制度確實可以提升國軍士氣，美國不再堅持廢除，但是仍然希望減少國軍內的政治宣導時間，並且建議政工主任位階應該排在參謀長之下。

（作者為作家）

【之三，未完待續，周四連載】