中研院釐清國籍後公布了第33屆新院士名單，新增三名院士，其中包括一名擁有新加坡籍的院士。立委范雲認為，這名新科院士擁有新加坡籍、而新加坡不承認雙重國籍，換言之，新加坡不承認、也不認定該名院士擁有中華民國國籍，因而就和中研院院士需具備「我國籍」規定不符。范雲祭出神邏輯，歪樓指稱，按中研院標準，新加坡總理李顯龍豈不也可成為中研院院士？

按我國《國籍法》相關規定，個人是否具有中華民國國籍是由主管機關內政部認定。范雲不問內政部的認定結果，反而以新加坡政府不承認雙重國籍為由，否定院士擁有中華民國國籍的有效性？不知道從甚麼時候開始，國人是否具備中華民國國籍，新加坡政府說了算？！

新加坡承不承認雙重國籍根本不是問題，中研院士應不應該有雙重國籍的限制才是問題癥結，美國科研發展長期領袖全球，關鍵就在於美國對雙重國籍抱持著不鼓勵也不打擊的態度，只要對美國有利，管他（她）是哪國人，是否具有雙重甚至多重國籍，盡數納入吾國彀中！海納百川，讓美國吸納了全球頂尖人才，也締造了美國百年霸權！

相較於院士的國籍問題，坊間傳聞，5度代表蔡英文出席APEC的台積電創辦人張忠謀似乎具有美國國籍。傳聞不知真假，傳聞若是真，那麼，雙重國籍的張忠謀代表蔡英文出席APEC會議，與美方代表會晤談判時，是否會有利益衝突的問題？台積電的外資比例高於7成，其中多有美資，張忠謀代表「中華台北」出席APEC，究竟成就了哪國的利益？「護國神山」裡頭的「國」，究竟是哪一國？

不知這樣的問題，是不是更值得范雲擔心呢？

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