台灣2022九合一大選與18歲公民權複決同時舉行，選民將被要求投票支持或反對將投票年齡從20歲降低到18歲。台灣內部對此質疑聲浪不斷，除此之外，同意票還需達965萬票左右，門檻可以說相當高。

推動18歲公民權目的是為了吸引年輕人參政。主張應降低投票年齡者認為，若沒有讓年輕人加入公共討論，可能會讓政府預算、資源分配傾斜，就無法讓台灣永續發展，政府應該挹注更多資源，這也是現在急於面對的問題。這次修憲投票是要滿20歲才能投票，是已經有投票權的人要幫還沒投票權的人爭取權益，要永續發展，年輕人的聲音就非常重要，18歲可以結婚、複決等，決定國家重大政策，但卻不能參選里長、議員，這是非常弔詭的事情。

但是，根據台灣青年民主協會 TYAD與台灣少年權益與福利促進聯盟發布「高級中等學校模擬複決」的結果，其中對於是否支持投票年齡下修至18歲的複決主文，有超過24000人（65%）投下同意票，而有約10000人（29%）表示反對。反對下修的理由以及問題：「18歲的我們，真的足夠成熟嗎？政治及社會議題是大人的事，與我們無關。」「投票真的能改變什麼事情嗎？」顯示年輕人對自己是否有能力參政，心中仍有很多疑慮。

18歲公民權政治行銷手法

根據2022年10月18日台灣民意基金會發布最新民調，顯示「20歲以上台灣人中，4成7基本上同意凡年滿18歲公民皆可參選立委、市議員等各級民意代表等，約5成不同意，不同意者比同意者多2.4個百分點」。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這項複決案內容包括兩部分，前一部分是年滿18歲者有依法選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權；後一部分是年滿18歲者有被選舉權，意思就是國民年滿18歲就可以參選立委、六都市議員、各縣市議員、各級民意代表、及村里長。

游盈隆過去就曾多次表示，他個人將投下不同意票，就是因為他反對18歲就有「被選舉權」，這一部分從未在台灣社會廣泛討論，遑論社會共識，同時也缺乏民主憲政理論與經驗的支持，事實上與大多數先進民主國家的制度相違。

18歲公民權複決可以說是一種行銷手法。大多數政黨及其下屬的青年組織都有消費年輕族群傾向，年輕人成為動員資源與實現政治目標的手段，通常是各個政黨、社會運動、政治人物用來操縱選舉的對象。

控制資金流動就控制局勢

現實生活中，政治活動是一項昂貴的業務，年輕人玩不起有錢人的遊戲。任何政黨的運作都需要大量資金，只要參與合法的政治活動，都需要有龐大政治獻金支付各種費用，包括工作人員、政治專業人員的活動、宣傳工作，及媒體運作等。在政治場域中，誰控制了資金流動，誰就控制了局勢，各種政治運動、公共與青年組織的活動也是如此。

年輕人只佔台灣整體人口一小部分，不應誇大年輕人從政能力。年輕人參與公民活動與態度，與其他年齡層的族群，沒有太大區別。在台灣，通常18歲的年輕人還是一個大學生，雖然18歲可以稱得上是成年人，但是大家無法想像一個還在跟爸媽伸手要錢的年輕人，在議會面對各個委員會時，會出現什麼樣的行為？有足夠的實力與智慧爭取選民的權益嗎？令人質疑。即便22歲大學畢業之後，沒了父母的經濟支持，開始被迫養家餬口，背負各式各樣的貸款，被生活壓得喘不過氣來，連房子都買不起的時候，哪裡有錢能夠從政，實現最高的理想生活？

一個十幾二十歲的年輕人對於獨立的渴望、對世界開放的態度，以及想要改變世界的理想，可能會因為生活壓力下，被現實所打敗。年輕時候未實現的理想到了中年，只能被失望與憤世嫉俗情緒所取代。換言之，年輕人想要從政的心態與信念，必須經得起各種考驗，沒想像中的樂觀。

公投、複決雖然在台灣民主化改革之路上，賦予人民在特定公共議題上，決定重要問題權利的想法，有鑑於前幾次複決案沒能帶來實質的效應，有越來越多的民眾懷疑其必要性，尤其是這次18歲公民權複決案，更看不到複決的重要性，值得當局者省思複決是否有其必要性。

（作者為國立聯合大學助理教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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