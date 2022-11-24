為了強化與美國的經濟合作，進而在中長期尋求簽署台美自由貿易協定，政府積極推動「台美21世紀貿易倡議」（以下簡稱「台美倡議」）。另一方面，民間亦自發性發起新東向聯盟及協會，希望透過對美國、加拿大，乃至墨西哥的投資、貿易，建立台美之間人才、資金、技術、商業模式的鏈結與生態系，進而降低在中國大陸投資、經貿的風險，同時強化台灣在下一階段的產業競爭力。

這兩股政府、民間不同的力量如何相輔相成、相互為用，發揮相乘效果，對台灣下一波經濟的脫胎換骨，將有顯著的正面提升作用。「台美倡議」係官方發起的協議，也是台美之間在供應鏈韌性、中小企業、綠色經濟、反貪腐上各個層面的深化合作，也是台美經濟鏈結，降低對中國經貿投資過度依賴的一個大戰略。

至於民間發起的新東向策略，主要原因在於：兩岸關係緊張後，中國大陸投資風險急遽升高，必須分散基地降低可能的風險。加上中美貿易戰轉為科技戰，尤其在美國的晶片及科學法案、CHIP4法案的影響下，中國大陸在半導體、先進材料、汽車電子、量子電腦等先進電子領域上的發展，一定會受到阻礙。在上述領域上，未來形成紅色與非紅色供應鏈壁壘分明的局面已經不可避免，廠商也必須及早因應。

尤其是美國強調韌性供應鏈，而要求供應商降低在中國生產的比重。這個大環境的變化促成台灣廠商加速新東向的投資和貿易，以尋求中國之外的替代生產基地、市場之外，企業自發性的新東向動作還有以下幾個意義：

其一，維繫台灣產業的長期競爭力及薪資水準。政府近年來積極推動新南向政策，但是根據經濟學的要素均等化理論，台灣的薪資水準和相對後進國家貿易、投資密切的結果，會被新南向國家給拉下來。因此，未來唯有透過新東向的投資貿易，引進美國、加拿大等國的技術、人才、商業模式，使台灣可以在技術、商業模式上繼續領先中國、東南亞，就不怕薪水被拉低。亦即新東向、新南向策略應該同時進行，開創且壯大台灣未來的產業競爭力。

其二，善用美國資本市場，利用美國的資本市場，壯大台灣的產業。除了人才、技術、商業模式之外，台灣也應該和美國資本市場接軌，例如這一、二十年來，中國大陸利用美國道瓊、那斯達克市場，培養近二百家世界級企業，台灣也應利用美國的資本市場壯大台灣的產業，廠商可以在兩地之間雙重掛牌，使台灣在資本市場、人才、技術、購併上都可以接軌美國，提升競爭力。

其三，降低台灣產業M型化的困境。台灣目前電子科技業一枝獨秀，但傳統產業、服務業表現平平，因此台灣如果可以和美國合作，從規格、資訊系統合作，鏈接美國傳統產業大廠，如汽車零組件、工具機、塑化紡織產品的上游廠商，將來可以協助台灣傳統產業布局、鞏固美國的市場。

至於台美倡議和企業新東向策略如何發揮加乘效果？我們認為可以從下列方向規劃：首先，新東向可以壯大台灣的實力，強化台灣在「台美倡議」上的談判籌碼。台灣產業的競爭力相當強大，但缺乏有效整合，如果政府可以整合相關產業，透過籌組新東向廠商，作為投資美國（Select USA）的基本班底，展現台灣廠商投資和貿易的實力，將來可以爭取在「台美倡議」上有更大的談判籌碼。

其次，新東向廠商的需求也可以在「台美倡議」上得到落實。政府有效蒐集新東向廠商的意見和需求，可以作為「台美倡議」談判的議題設定，並發揮更大的影響力，儘量降低廠商前往美加投資貿易的障礙。

除了上述「台美倡議」的談判努力之外，政府也可以額外有些大格局的策略，例如政府相關基金的協助。政府可以出面協調如籌組台灣半導體族群，在美國Nasdaq掛牌，形成台灣／美國雙重掛牌的方向，成為美國Nasdaq的掛牌企業後，才更有實力和美國廠商擴大合作。

另外，就長期規劃方面，政府也應該籌設類主權基金、主權基金，加持台灣的新興科技產業如綠色經濟、電動汽車、AI、AIoT、第三代、第四代半導體，使台灣有機會跟美國一流的廠商進行人才、技術合作，乃至購併，提升台灣產業整體實力。