陸軍上校向德恩經退休多年的金門記者邵維強安排，穿軍常服簽下承諾書，承諾共軍犯台消極不抵抗，並拍下照片為證。檢方22日依違背職務收賄罪將向某起訴並求刑12年。

媒體引述情報人士的評論表示，向德恩簽署不抵抗文件，應該是大陸方面展開工作的人，是要給上面的人的績效證明，意義不大，也不夠專業，只是搞噱頭。台灣這方面的人也居然還留下這種證據，更是自找麻煩。

既然知道是噱頭，不夠專業，意義不大，單憑每月四萬塊的「津貼」和一紙「不抵抗」聲明或承諾書，就能定罪？細看媒體貼出所謂不抵抗文件的內容：「本人xxx宣誓支持兩岸和平統一，效忠祖國，一旦兩岸發生戰事，本人會在自己的工作崗位上，盡自己能力為祖國效力，完成和平統一的光榮使命。」不過是在表達自己支持兩岸和平統一的意願罷了，既無不抵抗的文字，也沒有要背叛中華民國的意思表達。

再說，和平統一不是兩岸人民共同期盼的嗎？難道我們期望中共武統台灣？兩岸發生戰事，「盡自己能力為祖國效力，完成和平統一的光榮使命」的方法很多，促談、保存重要物資不被戰火波及、保護婦孺、在學校及醫療機構設定保護線等等都是。假如，兩岸爆發戰爭，罪魁禍首是第三方國家，那麼，在自己工作崗位上盡能力效忠「祖國」有何不對呢？

進一步問，如今在台灣，究竟有沒有贊成、鼓吹、宣誓或積極採取行動促成兩岸和平統一的自由呢？不准主張兩岸和平統一，難道我們要主張兩岸武統嗎？像是民進黨的縣市長候選人集體所謂的「不投降承諾書」，是不是意味著他們存心希望武統快快來到，才能實踐他們的承諾？

向上校宣誓支持和平統一，搞笑地簽署了一紙承諾書，根本也還沒機會履踐他的承諾，有念頭，沒行動，這和政客選舉期間胡亂開支票、隨意承諾大興土木搞建設，又有甚麼差別呢？

正如情報人士的評論，本案不專業、搞噱頭、搞不到有意義的情報；更令人擔心的是，國家培養多年的上校，居然會天真地穿著制服、簽下承諾書、還拍照留下證據？上校腦袋不清楚，連帶兵打仗都有問題，哪裡可能為「祖國的和平統一大業」做出貢獻？

而一個退休多年、沒有戰爭經驗的「戰地記者」，開著旅行社，居然也能被對岸吸收？充其量也就是利用退休記者招商引資罷了，對接搞情報還真輪不到這群小人物。何況，對岸的情報工作若真是如此外行，美國怎會嚇得皮皮剉呢？

一個退休記者、旅行社老闆加上幾個搞不清狀況的被吸收者，真能顛覆台灣？真能協助中共奪取台灣？那麼，台灣的國安和心防，也未免太不靠譜了！

基於出於人道主義的關懷，強烈懷疑本案的涉案人，極有可能罹患了思覺失調症，他們的脫軌搞笑言行，或許是出於強烈被剝奪感所產生的某種幻想！

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