蔡英文急了、真的急了，從沒看過一個國家領導人以總統之尊全國各地跑透透，傾國家資源為自己所屬的黨派候選人站台。

蔡英文昨又講話了，對「自己人」喊話，「為台灣挺身而出」、「希望大家能給她多一點守台海的力量」、「希望支持者都能歸隊，催票、拉票、固票」.....

身為三軍統帥，應該顧及全國，怎麼現在反見國家總動員，對部分人士處處掣肘？據中廣董事長趙少康指出，因疫情無法返台投票者約30萬人、無法返家投票的國軍約8萬人、加上兩岸三通不開放，有50萬台商很難趕在周六之前返台投票，粗估有近百萬選民無法順利投票。三軍統帥、國家領導人要解決的是這些問題，現在居然問道於盲，只針對817萬英粉喊話，她還真以為年輕人還像3年前那樣支持她？

前次大選，蔡總統餵的是芒果乾，她以為搬出「抗中保台」就能穩固基本盤，但中共飛彈掠頂，政府吭都不敢吭，還是從日本得到的消息，已經讓支持者寒透了心；加上護國神山員工攜家帶眷悄悄遷美，｢要我們如何為妳守護台灣｣？

芒果乾不靈了！年輕人覺醒了！只是蔡總統還沒醒。

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