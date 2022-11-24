農委會主委陳吉仲向來愛說大話，政策炒短線，出了問題就硬拗；老是大撒幣和補貼，再透過大內宣和1450混淆民眾認知，搪塞過關。但事實證明只要是未經詳細評估的配套措施，只具有短期新聞效應，後續反而釀生更嚴重問題，或鬧出更多笑話，離譜執政實在讓人傻眼。

其實蛋荒、蛋價高漲早就不是一天、兩天的事，從年頭到現在一年都快過完了，蛋價還是居高不下，讓家庭主婦步步驚心，甚至根據行政院主計總處日前公布10月CPI，雞蛋漲幅為39.99%，也是46個月以來新高。說穿了，農委會在蛋價控制上根本束手無策。

大家只要GOOGLE搜尋「蛋價」關鍵字，接著就會找到「上漲」、「上漲原因」、「陳吉仲負責」等熱門字串的文章跑出來。民眾不要說買不到便宜的蛋，連南部的連鎖早餐店加一顆蛋都要15塊了，還帶動其他品項跟著漲。這些問題，官員就當沒發生、沒看到？

近期飼料成本拉高，陳吉仲又推說，農委會只管蛋荒不管蛋價，這豈不等於表明接下來蛋價漲定了？吃蛋越來越奢侈？加上年關將近，去年過年拜拜已經搞過一次蛋荒，可不要今年還是缺貨，或讓消費者繼續排隊搶蛋。

事實上，業者將本求利，現在蛋價已經漲到營養午餐成本快吃不消了，學生也抱怨營養午餐找不到全蛋，就算有蛋也不過是炒蛋。如是，以後每週一次的蛋類料理會不會越來越稀有？是不是愈來愈看不到？也吃不到？

其實農業政策短線化的惡果早就罄竹難書。最近一次風波當屬台灣石斑魚禁止輸入中國大陸的問題；民進黨政府不尋思協商等正式管道解決爭議，還痛罵出來聲援台灣漁民的消基會。接著只會用頭痛醫頭的鋸箭法，宣稱貼補「班班吃石斑」政策，好似幫漁民找到產銷新通路，試圖轉移焦點，營造開拓多元市場的假象。

沒想到卻搞到調配供貨失靈，以致政策跳票；陳吉仲又辯稱是要「等魚大一點」？難道官員覺得學童、家長、學校和民眾都真的這麼好唬弄嗎？

誰都知道，價格必須回歸市場機制，供需平衡，價格自會回落；但問題在於，陳吉仲與農委會這一兩年來系列政策與措施，好像對供需和價格關係完全陌生，也放任不管，出了問題只有不斷貼補，也只想壓低質疑者抱怨聲量。但問題就是沒解決啊？況且民生消費品價格一旦上漲就回不去了，也會帶動萬物齊漲。哪是出爾反爾的政府官員一兩句推卸責任的幹話就能掩飾的呢！

（作者為立法委員、律師）

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