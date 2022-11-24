自1987年台灣開放民眾赴大陸探親以來，經過35年的交流發展，大陸已是台灣最大貿易夥伴，第一大出口與第一大進口地區，更是對外貿易順差最大來源，同時也是台商對外投資與人民出外旅遊最多的地區。

在兩岸關係如此密切情況下，台灣應該要維持台海和平穩定，讓人民能安居樂業，企業能永續經營，勞工有就業機會，青年人有未來發展，而不是台獨意識形態作祟去「抗中」，讓台灣有可能遭受戰爭威脅！

兩岸經貿往來是台灣經濟成長的重要動能，以兩岸貿易為例，依台灣統計，2021年對大陸與香港的貿易總額約為2730.6億美元，約占貿易總額33.0%；出口金額約為1888.8億美元，約占出口總額42.3%；進口金額約為841.8億美元，約占進口總額22.0%，台灣享有貿易順差為1047.0億美元，而當年台灣對全球貿易順差總額為648.9億美元。

在對經濟成長的貢獻中，2021年台灣經濟成長6.57%，其中而貿易順差對經濟成長貢獻為1.85%，而當年台灣對全球貿易順差為648.9億美元，對大陸貿易順差為1047.0億美元，若是換算成對經濟成長貢獻大約為2.38%。

若是根據大陸統計，2021年雙方進出口總額為3283.4億美元，其中大陸自台灣進口2499.8億美元、對台灣出口為783.6億美元，台灣享有貿易順差1716.2億美元。由此可知，大陸市場不但是台灣產品出口主要地區，更是經濟成長的動力源泉。

在投資方面，根據台灣統計，累計至2022年9月，共核准45092件申請投資案，核准投資金額為2013.3億，占台灣總體對外投資金額53.8%，若再加上台灣企業經由第三地轉投資金額更大。而根據大陸統計，截止2020年12月底止，經過核准的投資案件超過11萬7千餘件。

台商對大陸投資帶來資金、技術、管理、通路，並且創造稅收、外匯與就業機會，對大陸經濟發展有非常大的貢獻。而台商在當地投資經常返台購買原料、機器設備與零組件，也大幅促進兩岸貿易往來。

而自2009年6月30日台灣開放大陸企業來台投資後，截至2022年9月，陸資來台投資1546件，投資金額為25.46億美元，對經濟成長、就業、稅收有一定程度的貢獻。而大陸目前是世界上數一數二的對外投資國，每年對外投資金額都超過1000億美元，2021年為1136.4億美元，台灣若能多爭取大陸企業來台投資並且善加運用，對自身經濟成長與兩岸經貿往來一定有所助益。

最後，以人民往來為例，截至2022年9月底止，中國大陸人民來台總人數共計3164.8萬人次，對台灣觀光產業鏈發展產生極大助益。然而，這3年多來，受COVID-19疫情衝擊，2020年與2021年大陸人民來台分別減少96.0%與87.7%，台灣航空業、旅遊業、飯店業、運輸業、計程車、觀光景點、夜市、伴手禮等產業都受到巨大衝擊。

總之，兩岸經貿往來有利台灣經濟成長，「和陸」總比「抗中」好！不論是台灣人民或是在大陸的台商，都需要兩岸和平穩定的生活與投資經營環境，誠摯希望執政者以天下蒼生為念，切莫因台獨意識形態而搞「仇中」、「抗中」，而使台灣陷於戰爭毀滅之中！

（作者為海峽兩岸經貿文化交流協會秘書長）

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