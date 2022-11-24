國民黨桃園市議員候選人凌濤近日指涉桃園市長鄭文燦與博弈集團郭哲敏、林秉文關係深厚，涉八德農地炒地皮。鄭文燦決定以訟止謗昨（23）日按鈴提告。鄭文燦以司法維護其名譽的做法應予以肯定；然而訟累不只這一樁，市長候選人鄭寶清也指涉鄭文燦「寄生建商」三本建設，涉嫌貪汙，鄭文燦不也應該以同樣態度面對才是，怎麼不告？

民進黨創黨元老鄭寶清揭發，三本建設在前市長吳志揚時期因行賄官員遭判刑，卻於鄭文燦主政後由黑翻紅，幾年下來申請建照、核發使用執照、申請變更設計等都無比神速，短短幾年已是桃園最大建商之一；尤其前年7月為鄭文燦亡母舉辦耗資千萬元的告別式，逾1甲用地就是三本建設所有，光整地就花了800萬元，鄭文燦後續有無因此圖利建商，必須給個交代。鄭寶清揭鄭文燦「暗黑帝國」，地方傳聞號稱「鄭百億」，果若如此，鄭文燦更應該「以訟止謗」，不能任由流言蜚語傷害才是。

還真不能小看執政7年的鄭文燦，還真幹了不少「大事」。全台最大規模區段徵收的桃園航空城計畫紅火了幾十年，到了2014年鄭文燦上任市長「完美收割」，翌年「適時」開始區段徵收作業、基礎建設工程……。

再是，民進黨大老、前桃園農田水利會長黃金春爆料，水利會在桃園青埔高鐵站前有一塊1萬多坪的商業用地，鄭文燦曾找上他，希望喬地讓某品牌進駐......雙方為此反目，但是又何奈！農田水利會改制升格為農田水利署，把國民黨勢力轉為民進黨所用，鄭文燦確是功勞不小，資產高達上兆元的水利會資源收歸國有，地方利益、開發利益的確可觀。

還有，桃園市政府明年將主辦世界客家博覽會，經費是誇張的15億元，被外界抨擊為選舉綁樁的大撒幣綁樁工程。世界客博會號召海內外客屬鄉親返台，明年8月將大展拳腳，這會不會淪為民進黨總統選舉的造勢場域，我們不得而知，但對照如今執政黨傾全黨之力護盤桃園市長選舉，不能輸的壓力和苦衷溢於言表。

之前凌濤也踢爆民進黨桃園市長候選人鄭運鵬曾於2008年赴中國與大陸國營企業中國電信、中國聯通、中國移動3大電信公司做生意，以及為專利權自承「中國台灣」，大膽西進賺人民幣，被冠上「中國鵬」不冤枉，他倒也大方坦承不諱。

在黨內有胖周瑜之稱的鄭文燦是學運世代指標，肯從台大電機系轉系到社會學系，這顆金腦袋識人不忘，成為總統蔡英文力捧的小英男孩，爭取中央挹注地方建設有求必應，收編地方勢力手腕靈活，不過這次一手主導接班人提名作業爭議不斷，論文抄襲的林智堅掰了，「中國鵬」鄭運鵬也中箭搖搖欲墜，現在候選人們一把火燒向「鄭百億」，11月26日選民會怎麼投下這張神聖的選票呢？

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