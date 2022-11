1970年我在紐約大學醫學中心任研究學者,一個早上我的主任魯斯克醫師(H.Rusk.MD)要我到他的辦公室。他先送我他的新著《待濟之世》(A World to Care for)。他還說了一段10年前古巴核武危機的軼事,他希望我記著這段歷史。就在1962年10月一個早上,他突接到甘迺迪總統電話,希望他能抽空到白宮一晤。他一直是甘迺迪家族顧問醫師。總統問他,世界很可能即將發生核戰,我們如何面對?他答,當然繼續溝通,我方的「答覆」要清晰且合理,避免激怒對方。其次雙方應「求同」。今後有什麼可「求同」?或許有2M─Medicine and Music醫學與音樂,是可相通的。 那就先從美蘇醫療合作開始。

魯斯克醫師專程到莫斯科,與當地醫界朋友組醫師反核和平聯盟。另外白宮有了小型美蘇人工心臟研發合作,強調人類的「心」,全然相同。魯斯克醫師辦公室掛了不少圖文,其中有史懷哲的信。信中說我們二人,一在最荒漠的非洲叢林;一在最繁華的紐約市集,然而救人濟世的心是一致。還有一幅我畫贈的中國畫「林隱居士」。但老師說我的解說未盡然,隱士並非企圖忘了世事;反而是要在悠然山林,靜思如何有濟亂世。

每件世界大事,必然是眾多個人的普通思維所匯成,因此,每個人都要心存「待濟之世」,不可輕看自己而輕言放棄。還有,切記世局最壞的方向是邁向戰爭滅亡;最好的方向是朝向和平繁榮。醫學救一人多不易,戰爭殺萬人只瞬間。老師的訓誨,使我徹底改變了我在台灣所秉持「只當好醫師,不問政治世事」的想法。

這段核戰危機,半世紀後好萊塢拍成電影,讓人類不忘靠近核戰的這「十三天」世局。我到了美國華府任職不久,就發生了美國白宮片面對中華民國斷交,並廢除協防條約。我在白宮有不少朋友,我也認識國務卿范斯。最重要的還有參議院外委會主席邱池是鄰居好友。然而大勢已定,匹夫有責又何能?但想起我師的叮嚀,我還是就近訪了邱池參議員。連夜深談,我沉痛指出如此出賣台灣,罔顧台灣2000萬人的存在。他也認為美國如此作為,完全喪失美國國格。他和卡特總統同為民主黨,且是朋友,但總統卻事前完全保密。他會再思考如何解決台灣困境。

另外,摯友共和黨領袖高華德參議員,約我會面。他已向法院狀告卡特總統,因他未諮商國會,片面廢止協防條約是違法。他將訴狀影本給我,他要我一一向連署議員道謝,他又再三叮嚀我一定要努力求助邱池參議員,他才是關鍵人物。

我又找邱池續談。他提出他正考慮提出《台灣關係法》(Taiwan Relations Act)。在參議院將面臨難題,就任何提案都必須以2/3以上絕大多數通過,否則總統必行否決權。職故,提案人最好有泰德‧甘迺迪。我去見這位著名參議員,也搭上我師和他家族的關係。但他只贊成,還不考慮當提案人。我只好和他助理密切聯繫,請他們幫忙。

有天中午,我坐公車下車,在賓州大道獨行要到國會,突有部車停下要我上他的車,竟是甘迺迪參議員本尊。他說我可能又要到他的辦公室,他的助理告訴他,我是他們見過的最佳「說客」。接著他提他已決定當提案人了。

《台灣關係法》在1979年3月14日在參議院,以90:6絕大多數順利通過。當年眾多旅美台灣鄉親自動自發誠摯獻力,絕對是法案絕大多數通過的緣由。邱池參議員通過法案後,很擔心這史無前例的法案,會被閒置或濫用,他繼續給我諸多指引。當時連首任美國在台協會(AIT)主席就幾乎難產。好不容易才找到現任外交官「中國通」丁大衛,願意自正式外交高官辦退休,而轉任此「私人機構」。那時我送他很精緻的「中國結」,他笑說「中國結,易結不易解」。他的使命,就是要使兩岸和睦共同繁榮,並和美國都維持良好關係。

邱池參議員凡事構想得很周密,我們又另外登記立案,成立了另一民間組織American Council on Taiwan,ACT 專為台灣權益遊說。他要我擔任主席,他則任名譽主席。後來邱池不幸因癌症離世。臨終之夜,有夫人、么兒和我3人在床側。那夜,甘迺迪等眾多友人趕來。他的遺言,《台灣關係法》占了重要一頁。他是哈佛的法學博士,他年輕從軍遠赴中國,在滬濱戰區協助抵抗日軍侵凌。他的中國翻譯軍官朱雲,也連絡上我,並細述邱池如何熱愛中國。美國國會為紀念他對美國的卓越貢獻,通過特命名他家鄉最美山川風景區,為「the Frank Church River of no Return」,蘊有「大江東去不復返」的歷史意涵。美國人將永懷這位在內政上,造福人民;在國際上,促進公義和平的偉大政治家。拜登總統就職後,也專程探望邱池夫人。

邱池當年最顧慮的事,是美國若能堅守立國原則,將對世界和平繁榮做出貢獻。反之,則將為禍全球。他特別擔憂美國情治人員的好功逾權,在國際上與外國貪腐官員勾結,甚至陰謀搞暗殺。他極辛苦促成在美國國會成立專屬監控情治單位委員會,這是美國開國200年前所未有。後來,習稱為「邱池委員會」。

他另一深憂懸慮的,是美國全無監控的私有軍火企業。適當發展是衛國護民,但企業太過發展,會為銷售過量武器而肇禍。對內,槍枝氾濫,屠殺悲劇層出不窮;對外,則將引發戰爭危害世界和平。

他的憂慮,也是美國有識之士的共同憂慮,卻不幸言中。國內槍殺案確實遽增。2020年美國死於槍擊有45222人。今年5月德州小學槍擊案21人死亡。眾多無辜的傷亡,終於換得30年來首次國會通過了槍枝控制新法。然而,軍火在國際氾濫,就無法管制。當年邱池談國際局勢,他認為美國政治領袖常有妄想症,誤以為美國是國際「警察」,且認為美國具有強大軍火才能導致世界和平,事實則剛好相反。

在《台灣關係法》履行42年後,美國國會另提出了《台灣政策法》(Taiwan Policy Act)。這新方案是否能如42年前的《台灣關係法》會維護台灣安全?此草案,最明顯的是明訂每年美國供應台灣軍火值65億美元,約2000億元台幣。此一項,對中國而言,就如同美國視當年蘇聯欲將飛彈放置於古巴,顯然1962美蘇核武危機的歷史掠影,依然籠罩台海。

在台灣有諸多朝野人士,都興奮這是美國的「護台」表現,而不知這可能是禍不是福?此法案.很顯然美國軍火企業是直接受惠者,而非台灣人民。

美國著名中國專家葛來儀認為此法案將逼使中國強硬回應,令美國陷入重大危局。也有學者認為此法可能導致大戰,首波戰事中台灣可能就淪亡,而美中兩國則將陷入持久戰爭,且很有可能導致核戰。《華盛頓郵報》專欄論及台海問題,則以「我們能否給和平一個機會?」為題,顯示戰爭已至最後關頭。

美國的政治領袖在國際上展威揚武,令美國陷入20年越戰、20年阿富汗戰爭。如今美國納稅人民的確累了。且看一個CDC的數據,美國2020有45779人自殺死亡,有1200萬人有自殺念頭。這數字在國際上偏高,幾近中國的一倍。多少顯示美國人民對世情的沮喪。

《台灣關係法》和新的《台灣政策法》,前者已導致幾近半世紀的和平,後者卻顯然將引發戰火。台灣是台灣人生存所寄,自是我們的「待濟之世」。我們宜認清複繁的國際問題,解決之道,也始自「普通常識」的認知,事關台灣安危,我們應認真思考:

一、中美領袖剛進行過拜習會面,今後兩大國仍會是分分合合。職故,台灣再也不能只當「棋子」,而應勇敢做「棋手」,且是高智慧的棋手。在中美之爭中,宜思考朝向「親中親美」,才能左右逢源。應避開最危險的「親美抗中」路線。因為大陸僅一水之隔,美國則在數萬里之遙。「遠水不救近火也」。「親中親美」,必有助二大國和睦,世界和平造福人類。

二、有關台灣的事,要表明台灣自己的立場。如美國國會要訂定《台灣政策法》,事關2300萬人的命運,怎麼可以沒有台灣的聲音?應要求在台灣辦公聽會。當然台灣可請求,美國既要贈送每年2000億元台幣的軍火,請就改為直接送每年台灣現金,由台灣人自己用於最佳用途。

三、《台灣政策法》既然提出歷史文化,倒是美國結束4年南北戰爭的歷史,很值得用以結束國共40年的內戰。美國南北內戰是由「雙方和談」結束。南方的統帥李將軍,認為軍隊最高職責是保護子民,而不是維護政權、土地,他的軍隊已無法達成此最高職責。他表達投降後,說了:「你們可以慶祝勝利了」。而北軍統帥格蘭特立即下命令「不准北軍慶祝」,因內戰並無贏家,他另准許南方的國旗可繼續懸掛飄揚。

最後,重中之重的是,若台灣不幸成了美國希望的大「軍火庫」,則和平遠去,大戰將近矣。而核武危機的歷史掠影,籠罩在台海天際。(作者為前立法委員)

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※