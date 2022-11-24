1970年我在紐約大學醫學中心任研究學者，一個早上我的主任魯斯克醫師（H.Rusk.MD）要我到他的辦公室。他先送我他的新著《待濟之世》（A World to Care for）。他還說了一段10年前古巴核武危機的軼事，他希望我記著這段歷史。就在1962年10月一個早上，他突接到甘迺迪總統電話，希望他能抽空到白宮一晤。他一直是甘迺迪家族顧問醫師。總統問他，世界很可能即將發生核戰，我們如何面對？他答，當然繼續溝通，我方的「答覆」要清晰且合理，避免激怒對方。其次雙方應「求同」。今後有什麼可「求同」？或許有2M─Medicine and Music醫學與音樂，是可相通的。 那就先從美蘇醫療合作開始。

魯斯克醫師專程到莫斯科，與當地醫界朋友組醫師反核和平聯盟。另外白宮有了小型美蘇人工心臟研發合作，強調人類的「心」，全然相同。魯斯克醫師辦公室掛了不少圖文，其中有史懷哲的信。信中說我們二人，一在最荒漠的非洲叢林；一在最繁華的紐約市集，然而救人濟世的心是一致。還有一幅我畫贈的中國畫「林隱居士」。但老師說我的解說未盡然，隱士並非企圖忘了世事；反而是要在悠然山林，靜思如何有濟亂世。

每件世界大事，必然是眾多個人的普通思維所匯成，因此，每個人都要心存「待濟之世」，不可輕看自己而輕言放棄。還有，切記世局最壞的方向是邁向戰爭滅亡；最好的方向是朝向和平繁榮。醫學救一人多不易，戰爭殺萬人只瞬間。老師的訓誨，使我徹底改變了我在台灣所秉持「只當好醫師，不問政治世事」的想法。

這段核戰危機，半世紀後好萊塢拍成電影，讓人類不忘靠近核戰的這「十三天」世局。我到了美國華府任職不久，就發生了美國白宮片面對中華民國斷交，並廢除協防條約。我在白宮有不少朋友，我也認識國務卿范斯。最重要的還有參議院外委會主席邱池是鄰居好友。然而大勢已定，匹夫有責又何能？但想起我師的叮嚀，我還是就近訪了邱池參議員。連夜深談，我沉痛指出如此出賣台灣，罔顧台灣2000萬人的存在。他也認為美國如此作為，完全喪失美國國格。他和卡特總統同為民主黨，且是朋友，但總統卻事前完全保密。他會再思考如何解決台灣困境。

另外，摯友共和黨領袖高華德參議員，約我會面。他已向法院狀告卡特總統，因他未諮商國會，片面廢止協防條約是違法。他將訴狀影本給我，他要我一一向連署議員道謝，他又再三叮嚀我一定要努力求助邱池參議員，他才是關鍵人物。

我又找邱池續談。他提出他正考慮提出《台灣關係法》（Taiwan Relations Act）。在參議院將面臨難題，就任何提案都必須以2/3以上絕大多數通過，否則總統必行否決權。職故，提案人最好有泰德‧甘迺迪。我去見這位著名參議員，也搭上我師和他家族的關係。但他只贊成，還不考慮當提案人。我只好和他助理密切聯繫，請他們幫忙。

有天中午，我坐公車下車，在賓州大道獨行要到國會，突有部車停下要我上他的車，竟是甘迺迪參議員本尊。他說我可能又要到他的辦公室，他的助理告訴他，我是他們見過的最佳「說客」。接著他提他已決定當提案人了。

《台灣關係法》在1979年3月14日在參議院，以90：6絕大多數順利通過。當年眾多旅美台灣鄉親自動自發誠摯獻力，絕對是法案絕大多數通過的緣由。邱池參議員通過法案後，很擔心這史無前例的法案，會被閒置或濫用，他繼續給我諸多指引。當時連首任美國在台協會（AIT）主席就幾乎難產。好不容易才找到現任外交官「中國通」丁大衛，願意自正式外交高官辦退休，而轉任此「私人機構」。那時我送他很精緻的「中國結」，他笑說「中國結，易結不易解」。他的使命，就是要使兩岸和睦共同繁榮，並和美國都維持良好關係。

邱池參議員凡事構想得很周密，我們又另外登記立案，成立了另一民間組織American Council on Taiwan，ACT 專為台灣權益遊說。他要我擔任主席，他則任名譽主席。後來邱池不幸因癌症離世。臨終之夜，有夫人、么兒和我3人在床側。那夜，甘迺迪等眾多友人趕來。他的遺言，《台灣關係法》占了重要一頁。他是哈佛的法學博士，他年輕從軍遠赴中國，在滬濱戰區協助抵抗日軍侵凌。他的中國翻譯軍官朱雲，也連絡上我，並細述邱池如何熱愛中國。美國國會為紀念他對美國的卓越貢獻，通過特命名他家鄉最美山川風景區，為「the Frank Church River of no Return」，蘊有「大江東去不復返」的歷史意涵。美國人將永懷這位在內政上，造福人民；在國際上，促進公義和平的偉大政治家。拜登總統就職後，也專程探望邱池夫人。

邱池當年最顧慮的事，是美國若能堅守立國原則，將對世界和平繁榮做出貢獻。反之，則將為禍全球。他特別擔憂美國情治人員的好功逾權，在國際上與外國貪腐官員勾結，甚至陰謀搞暗殺。他極辛苦促成在美國國會成立專屬監控情治單位委員會，這是美國開國200年前所未有。後來，習稱為「邱池委員會」。

他另一深憂懸慮的，是美國全無監控的私有軍火企業。適當發展是衛國護民，但企業太過發展，會為銷售過量武器而肇禍。對內，槍枝氾濫，屠殺悲劇層出不窮；對外，則將引發戰爭危害世界和平。

他的憂慮，也是美國有識之士的共同憂慮，卻不幸言中。國內槍殺案確實遽增。2020年美國死於槍擊有45222人。今年5月德州小學槍擊案21人死亡。眾多無辜的傷亡，終於換得30年來首次國會通過了槍枝控制新法。然而，軍火在國際氾濫，就無法管制。當年邱池談國際局勢，他認為美國政治領袖常有妄想症，誤以為美國是國際「警察」，且認為美國具有強大軍火才能導致世界和平，事實則剛好相反。

在《台灣關係法》履行42年後，美國國會另提出了《台灣政策法》（Taiwan Policy Act）。這新方案是否能如42年前的《台灣關係法》會維護台灣安全？此草案，最明顯的是明訂每年美國供應台灣軍火值65億美元，約2000億元台幣。此一項，對中國而言，就如同美國視當年蘇聯欲將飛彈放置於古巴，顯然1962美蘇核武危機的歷史掠影，依然籠罩台海。

在台灣有諸多朝野人士，都興奮這是美國的「護台」表現，而不知這可能是禍不是福？此法案．很顯然美國軍火企業是直接受惠者，而非台灣人民。

美國著名中國專家葛來儀認為此法案將逼使中國強硬回應，令美國陷入重大危局。也有學者認為此法可能導致大戰，首波戰事中台灣可能就淪亡，而美中兩國則將陷入持久戰爭，且很有可能導致核戰。《華盛頓郵報》專欄論及台海問題，則以「我們能否給和平一個機會？」為題，顯示戰爭已至最後關頭。

美國的政治領袖在國際上展威揚武，令美國陷入20年越戰、20年阿富汗戰爭。如今美國納稅人民的確累了。且看一個CDC的數據，美國2020有45779人自殺死亡，有1200萬人有自殺念頭。這數字在國際上偏高，幾近中國的一倍。多少顯示美國人民對世情的沮喪。

《台灣關係法》和新的《台灣政策法》，前者已導致幾近半世紀的和平，後者卻顯然將引發戰火。台灣是台灣人生存所寄，自是我們的「待濟之世」。我們宜認清複繁的國際問題，解決之道，也始自「普通常識」的認知，事關台灣安危，我們應認真思考：

一、中美領袖剛進行過拜習會面，今後兩大國仍會是分分合合。職故，台灣再也不能只當「棋子」，而應勇敢做「棋手」，且是高智慧的棋手。在中美之爭中，宜思考朝向「親中親美」，才能左右逢源。應避開最危險的「親美抗中」路線。因為大陸僅一水之隔，美國則在數萬里之遙。「遠水不救近火也」。「親中親美」，必有助二大國和睦，世界和平造福人類。

二、有關台灣的事，要表明台灣自己的立場。如美國國會要訂定《台灣政策法》，事關2300萬人的命運，怎麼可以沒有台灣的聲音？應要求在台灣辦公聽會。當然台灣可請求，美國既要贈送每年2000億元台幣的軍火，請就改為直接送每年台灣現金，由台灣人自己用於最佳用途。

三、《台灣政策法》既然提出歷史文化，倒是美國結束4年南北戰爭的歷史，很值得用以結束國共40年的內戰。美國南北內戰是由「雙方和談」結束。南方的統帥李將軍，認為軍隊最高職責是保護子民，而不是維護政權、土地，他的軍隊已無法達成此最高職責。他表達投降後，說了：「你們可以慶祝勝利了」。而北軍統帥格蘭特立即下命令「不准北軍慶祝」，因內戰並無贏家，他另准許南方的國旗可繼續懸掛飄揚。

最後，重中之重的是，若台灣不幸成了美國希望的大「軍火庫」，則和平遠去，大戰將近矣。而核武危機的歷史掠影，籠罩在台海天際。（作者為前立法委員）

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