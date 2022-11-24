最近台灣都看到，台積電工程師攜家帶眷，包機直飛美國，源源不絕地把台灣台積電工程師輸送到美國去。結果，一個台積電工程師爆料，他憤憤不平的說，在亞利桑那州台積電廠，對台灣工程師跟美國工程師，是不公平的待遇，美國工程師21天假，台灣工程師只有14天。

半導體是必須24小時運作，一秒鐘都不能停的，美國工程師不用輪班，結果還是台灣工程師三班制輪班，連管理職的副理都要輪大夜班，連待遇薪水都差美國人一大截。其實，這本來就會是這樣，台灣本來就是次等待遇。

張忠謀證實台積電在亞利桑那州的5奈米廠，12月要上線，也邀請拜登觀禮。5奈米廠開出來的產能，蘋果通通吃下了。那麼，如果台積電的廠在台灣，這些產能不就是在台灣嗎？結果，現在在美國了，那當然是台灣的損失。

另外，張忠謀也證實，台積電會在亞利桑那州蓋3奈米廠，為什麼？因為美國政府要求，要把先進製程放在美國。帳面上，根據會計法，只要是台積電的營收， 當然都是台積電賺的錢。可是，你是在台灣，還是在美國，當然影響很大，不然美國幹嘛要逼台積電到美國設廠。

巴菲特跟索羅斯進場買了台積電，這是什麼意思？當然是因為台積電的技術能力是世界第一。可是，台積電的得利，卻已經不是台灣的利益，那是美國的利益，跟資本家的利益。

台積電70%是外資持有。但是，台積電當年是蔣經國跟他一批非常優秀的財經幕僚創建的。應該說，現在整個台灣的經濟架構，都沒有超過蔣經國時期的規劃。當年他們建立了台灣的電子產業之後，認為下一步，必須建立半導體產業，所以，在設了工業研究院以後，又創建新竹科學園區。

當年很多地方，都強力爭取要設科學園區，那為什麼，科學園區最後設在新竹呢？因為高速公路已經蓋好了，距離桃園機場，開車只要半小時，新竹有新竹清華大學、新竹交通大學，這兩個理工非常強的大學，此外，工研院也在新竹，所以，最後科學園區在新竹落腳。

台積電的廠區在科學園區，土地是政府的，不用花錢買土地，而是用很便宜很便宜的資金，租給你；當時又覺得很多行政流程，要花很多時間，所以，把很多政府的窗口，專門設在科學園區，讓廠商可以一條龍服務，蓋了很多宿舍、公寓跟別墅， 讓回台灣的工程師住得舒服。

我在科學園區裡的宿舍住了幾年，裡面還有電影院、高爾夫球場，連小孩上學， 都考慮到了，特別設了便宜的國際學校，讓你用便宜的公費送小孩去讀。那資金怎麼辦？1980年代，台灣財團沒有人知道半導體是什麼東西。

怎麼呼籲都沒有人要投資，最後，是行政院開發基金出錢，再用國民黨黨產出錢，又為了要讓國際科技界支持台積電，牽線找荷蘭飛利浦談，讓他們也出資金跟技術。好了，那要找誰來主導台積電呢？於是就找了德州儀器優秀的人才張忠謀來。

張忠謀一開始覺得薪水太低，找了兩次才找回來。而政府百分之百持股的，是聯電。後來又發生曹興誠跟張忠謀的世紀之仇。台積電可以說，是政府生出來的公股企業。後來在陳水扁跟馬英九不斷地把持股賣掉，飛利浦賣股的時候，台灣也不買回來。於是，現在台積電70%股權，是掌握在美國手裡。

台積電也宣布要在台灣設立2奈米跟1奈米廠，這其實是因為，台灣的優勢是美國比不上的。張忠謀也說，在美國設廠，人力成本不具優勢。那是當然，可是，台灣的工程師數量，可以供應台積電到外國不斷設廠嗎？各地設廠的結果，難道不會影響台灣本地的訂單？

日本也強逼台積電去日本設廠，還逼著台積電讓日本企業入股。英國跟很多其他國家都要台積電去設廠。但是美國、歐洲、日本的工程師， 都沒有台灣工程師水準高，吃苦耐勞、配合度好，紀律嚴明的優點。

更何況，還有幾千家上下游衛星工廠的產業鏈問題。日本曾經有半導體優勢，然後被美國一鍋端了。法國的阿利斯通，本來在他的領域，起碼是歐洲第一，美國通用吃不下歐洲市場，結果，被美國用一司法案件，最後逼阿利斯通把股權賣給美國通用。

台灣曾經是智慧型手機的創新者。HTC比蘋果早推出智慧手機，在全球的手機銷量，更趕上三星。

可是，突然HTC因為專利訴訟，被美國禁止進口，就在HTC被禁止進口美國這段時間，蘋果開始推出智慧手機，在全球立刻摧枯拉朽，HTC從此失去市場跟先機，一步步衰弱，到最後被賣掉。

台積電原本想要在大陸大力投資設廠，可是美國不允許。現在不但把台積電拉走，還會把台灣工程師、上下游的產業鏈，整個帶走。美國製造業空洞化，最後，就是用政治外交勢力，逼著台灣給技術、給人才、給錢，去美國建設美國，把台積電變成美積電。

但是台灣不管是誰、哪個政黨，都沒有能力改變這種力量，沒有人敢對美國說不。

（作者為作家）

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