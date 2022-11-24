今年九合一選舉，「綠能你不能」成為流行金句，反映了社會對民進黨執政6年來霸權心態的反彈。民進黨從黨外時代開始，一貫主張民主自由、開放透明、「百分之百的言論自由」，6年多來所作所為卻背道而馳，威權心態不下於兩蔣時代。但藍營在批評民進黨「綠能你不能」時要很謹慎，尤其在兩岸議題上，慎防未來重新執政成為一記回馬槍。

應鼓勵藍能綠也能

「綠能你不能」引起社會共鳴，一開始是民進黨桃園市長候選人鄭運鵬，被踢爆在2008年立委敗選後，前往大陸設立「鷗業新媒體」，與電信國企做生意，並曾以公司為申請人向大陸知識產權局申請使用「華為」、「中興」的專利，顯然他認同華為、中興的技術，但這兩家國企具軍方背景，還因而被美國制裁，鄭運鵬為順利取得授權，竟註明居住「中國台灣省台北市」，國籍是「中國」，因而被標籤化為「中國鵬」。

其次是民進黨台北市長候選人陳時中，被踢爆2016年底曾以台北醫學大學董事身分到大陸，和寧波李惠利醫院合作交流。但接任衛福部長、中央疫情指揮官後，卻濫言「抗中DNA」，服膺反中、抗中黨意，任內政策對兩岸人民間的感情傷害非常大，卻又被爆料護航綠友友們跟大陸公司合作賺國難財，置國人健康於不顧。

第三是民進黨立院黨團總召柯建銘，動不動就罵在野黨親中賣台，卻被爆出大兒子柯韋任擔任中資「翔盛信鴿比賽諮詢有限公司」董事及「淘屏」股東；小兒子柯鈞耀擔任台商「銪晟事業股份有限公司」董事、董事長，也在大陸做生意。柯韋任是酒駕累犯、柯鈞耀曾因毒品案獲「緩起訴」等。

這類爆料確實有殺傷力，一手賺人民幣，一手「抗中保台」，雙重標準令人厭惡。但換個角度，在民主社會，每個人都有自己的選擇，不能說藍營可以在大陸做生意賺錢，綠營就是禁忌，只要遵守法規，誰都有選擇到哪裡經商的自由，這是民主社會可貴之處。至於，做生意賺錢是否應該跟意識形態畫清界線，是似是而非的問題。在政治經濟學領域裡，政治領域與經濟領域是兩個不同的權力系統，應各司其職，但馬克思把經濟領域視為是社會結構的下層建築，政治是上層建築之後，下層建築可以反應與影響上層建築的事務，政治與經濟領域從此就很難分家。

讓抗中牌變空包彈

鄭運鵬若不是立委落選，就不會到大陸做生意賺錢，他若沒有錢，可能就無法東山再起繼續在台灣從事政治活動，這是環環相扣的問題。鄭運鵬服膺他所選擇的政黨與政黨的意識形態，不是什麼大的罪過。只要政府沒有禁止跟大陸做生意，台灣人應該都有權利選擇到大陸投資、就業或就學，民主社會應該是尊重每個人的選擇。

非綠營人士以「綠能你不能」批評綠營到大陸做生意，其內在邏輯含有反對兩岸交流、兩岸互通、互惠的意涵，如果用「歡迎順應潮流」的高度看待此事，就應該對綠營人士「大膽西進」，跟大陸交流、做生意抱歡迎的態度。那麼，以後綠營就沒有立場批評藍營跟大陸交流，或到大陸發大財了。

主張兩岸和平者應鼓勵「藍能綠也能」，讓「淺淺的海峽」阻隔不了台灣的人心，讓大陸看到台灣不分藍綠都願意到大陸投資發大財，這樣綠營再怎麼打出「抗中牌」，意識形態終究會被經濟利益所融合。

經濟既然是社會結構的下層建築，一段時間後必能解構上層建築的政治思考，如果每個民進黨人都在大陸賺取利益，進而擁有「中國夢」，兩岸又何需擔心民進黨的「抗中牌」？就像民進黨當初強烈反對ECFA，但是執政6年來，蔡政府卻反而繼續擁抱ECFA，讓台灣大賺人民幣。只要民進黨人不放棄大陸市場，「抗中牌」打得再響，也不過是空包彈，不可能阻擋兩岸的和平發展。