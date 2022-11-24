由於藥物殘留問題，中國大陸對台灣石斑魚發出禁令，為搶救石斑魚產銷，農委會與教育部砸6億元，合作啟動「班班吃石斑」計畫，要讓學生在這學期的營養午餐可吃到 4 次石斑魚，從上月21日起陸續在各縣市上菜。但才剛上路1個月，現在傳出因為石斑魚供貨量不足，緊急喊卡，各縣市教育局只能眼巴巴自己看著辦。

漁業署先前曾再三保證石斑魚產量無虞，絕對可以供應全台約180萬名學生每月1次營養午餐。不過，「班班吃石斑」才實施1個月，仍有部分縣市學校沒吃到，而已經吃過第一餐的學校，還不知道下一餐何時上菜，不免令人質疑，相關主管機關在拍腦袋出政策之前，難道都沒有事先做好統計盤算？沒有規畫也沒有配套，就為先賺一波聲量，信口開河又失信於民。

每次台灣有農漁產品或水果出現問題而被大陸暫停輸入，民進黨政府除了貼錢補助，就是號召軍民通吃，由此引發的各種鬧劇炒得沸沸揚揚。由於石斑魚價格昂貴，「班班吃石斑」當初政令一出即令人咋舌。說穿了，「班班吃石斑」就是蔡政府用公帑撒錢討好漁民，但把石斑魚硬塞給學生吃，顯然又是轉移焦點的政治操作，結果最後又沒得吃，搞得有點滑稽。

正如大陸國台辦此前的回應，民進黨政府當務之急，是要對台灣石斑魚養殖藥物安全管理體系做認真徹底的排查和整改，這才能從根本上解決問題，而不是頭痛醫腳，既不治標也不治本。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※