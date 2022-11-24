這個月在印尼峇里島和在泰國曼谷，接連舉行了二十國集團和亞太經合組織峰會。「閉關三年，重出江湖」的中共領導人習近平，藉兩次峰會之便，分別會見了15個國家的領導人。中共二十大後，權力定於一尊的習近平，此刻成了國際媒體注目的焦點。他在舉手投足間，不時流露出「強人」的氣勢；但在進行場邊會談時，也展現了「硬中帶軟」的靈活外交手腕。

「元首外交」在國際關係的意義，本就形式重於實質；但我認為習近平已藉上述兩個多邊舞臺，取得下列三項重大外交成果。

第一，「拜習會」長達3小時，重大議題各說各話，但卻建立了「持續溝通」和「管控分歧」的共識，可以避免因誤判而使雙方的競爭關係升高為對抗或衝突的局面。

第二，以「遠交近攻」的戰術，突破美國可能對「中國崛起」所構建的包圍網。首先，習要爭取國際話語權，對抗西方國家針對「中國威脅」所進行的認知作戰；其次，中共不會迫使任何國家在中美之間「選邊站」，但鼓勵美國在歐亞的盟國「戰略自主」；最後，仿照冷戰時期美國運用「最惠國待遇」（MFN），對社會主義國家採取的「區別待遇」政策，中共也以經貿為餌，分別對「親美抗中」或「親中抗美」國家，施加「懲罰」或給與「獎賞」。

第三，加強推動涉台外交工作。中共認識到必須面對「台灣問題國際化」的現實，因此把兩岸在國際舞臺的競賽看成是一場「零和遊戲」。中共強調「台灣問題」為其「內政」事務，這就使得任何形式的「外力介入」，都有可能被中共冠以「干預內政」的罪名。

習近平與各國領袖進行的場邊會，都會把「台灣問題」帶上一筆；對方的表態，也被視為與中共遠近親疏，甚至是區別敵友的一個標準。值得注意的是，根據中方在「拜習會」後的說明，拜登除了表明不支持「台獨」外，還加上不支持「兩個中國」和「一中一台」的說法。美方的會後聲明沒有出現這樣的表述，但也未加以否認。

其實，早在1996年11月，柯林頓勝選連任後，為改善因台海危機受創的美中關係，於1998年6月訪華時提出的「新三不政策」，其中就包含不支持「兩個中國」或「一中一台」的字句。如果這次拜登是刻意舊事重提，當然是為了對中共釋出善意。

對岸常說「聽其言和觀其行」，大陸學者多數樂見中美緊張關係緩和，但也沒有存有過多期待。無論如何，台美中三邊關係會因2024年台美兩地大選而出現變化；台灣內部各種民調都顯示，「維持現狀」是主流民意；但變化後的形勢，會使任何一方都有破壞現狀的可能。這不是現在台灣地方選舉應該關心的問題，卻是影響選後必須面臨的問題。

（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）