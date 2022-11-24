九合一選舉周六投票，這次雖是地方選舉，但事關台灣未來國家安全至大，民進黨政府是否仍因抗中保台可以大買美國武器，甚至把青年送上戰場，或兩岸問題有望和平解決，繼續進一步互動，都是民進黨與在野黨之爭。今年選情不冷不熱，這時靠的是哪黨選民投票率高，就能勝選，因此各黨選民應該踴躍投票。

近年來，政治幾乎成為骯髒行業，從事政治的人都被冠以「政客」之名。德國政治學者漢娜‧鄂蘭早在1960年代就主張，政治參與不是民主社會中公民的消極負擔，而是人們創造歷史的積極權利。現今很多知識分子、專業人士更以不碰政治為傲，漢娜‧鄂蘭也說，民主國家，參與政治、關心公共事務是公民無可避免的義務。

放眼國際，越來越多國家選舉已成為投票率的決戰。美國這次期中選舉，本來媒體及民調都預測民主黨會大輸，共和黨會大贏。因為拜登從上任以來支持率就陸續創新低，最後達到36%。尤其關鍵票女性和非裔選民的支持都在流失，更重要的是75%的民眾不相信民主黨可以控制通膨。

媒體也預測共和黨將掀起紅色海嘯，大幅掌握眾議院，參議院也有很大機會奪回。但結果沒有，參議院仍然屬民主黨，眾議院也只領先7席而已。所以共和黨只有掀起一陣漣漪而已。

媒體分析認為，這是因為共和黨自恃勝利在望，很多支持者根本不去投票，尤其現在很多州都用通訊投票，選民把選票與垃圾郵件放在一起，想起要投時已找不到了。

但是為什麼共和黨人會有如此的估計，持陰謀論者認為是主流媒體引導輿論，而且是故意引導共和黨將掀起紅色海嘯，因為主流媒體多傾向民主黨，如此操作讓共和黨輕敵，而的確共和黨缺少戒心，選戰後來變得鬆散，也激不起支持者的熱情。

民主黨卻把這次選舉列為定2024江山的保衛戰，全黨動員，老邁的拜登多次到關鍵州為民主黨州長及國會議員助選催票，危機意識催出了民主黨支持者的選票。

美國年輕人不喜歡投票，不熱衷參與政治，但此次美國年輕人的高投票率穩定了民主黨原先敗選的局面。據CNN分析，30歲以下年輕族群裡，民主黨得到的投票數比共和黨多28%，可見投票的重要性。

共和黨更因為核心支持者（白人、男性、市郊居民）願意投票，靠高投票率維持了多年的地方優勢，再維持中央優勢。從1992年起，30年來共和黨有12年入主白宮，一半的時間掌控參議院，1/3的時間取得眾議院主控權。

選民也不要相信民調，認為自己支持的候選人穩當選而不去投票。民調易受操縱，判讀、樣本都不能準確反映實際選情。例如在台北市長封關民調時，各家媒體的調查對台北市長誰當選都各說各話，很難客觀。

投票者更不要輕信棄保傳言，而放棄投原來屬意的候選人或乾脆不投。26日，不管天氣、不管民調、不管宣傳，無論如何，都去投下神聖一票，決定自己的未來。