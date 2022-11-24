蔡總統在選前最後關頭喊出「決戰黃金72小時、為台灣挺身而出」，訴求台灣隊互挺，互挺台灣隊，發揮團結力量進行催票。只不過蔡總統領航的這支「台灣隊」，卻是清一色的民進黨候選人，馬上引來製造內部對立的批評。但是，要求支持者互挺，或許透露出大家可能「不挺」的殘酷現實；而下令黨籍縣市長參選人團結，更可能意味著大家同床異夢，各有盤算，因此必須得強迫綁在一起，「同舟共濟」、「患難與共」，誰都不准先跳船自保。

蔡總統的這番喊話，不難看出民進黨中央強勢集權的選戰策略。第一是把地方選戰拉成總統級選戰對決的高度，在最後一刻，依舊只能炒著「抗中保台」的冷飯，同時拿著不要讓外國人看笑話的大帽子，對台灣民眾進行情緒勒索。所以我們看不到地方個別性的議題，看不到政見，只剩下政黨對決。

第二，蔡主席延續著提名時整盤捧去的強勢，仍強力主導選戰議題的軸線，把這場選戰變成自己權力保衛的存亡戰；我們只看到蔡總統在競選，而其他參選人，則全部被邊緣化。這場記者會後，民進黨隨即發散19張陳時中和每一位縣市長候選人單獨繪製的催票互挺漫畫圖卡。因此更精確地說，這場互挺大會，是黨主席要求各縣市必須力挺陳時中；而挺陳時中，本質上就是挺蔡英文。

這種操作頗令人納悶，因為從選戰起跑以來，陳時中的仇恨值居高不下，根本形同票房毒藥。而民進黨沒有設法將陳時中隔離，損害控管，反而製作這些圖卡，「強迫」其他19位縣市長候選人「表態」和「票房毒藥」站在一起，讓他們必須與「全民公敵」一起浮沉。

過去選舉，地方候選人為了蹭政治明星熱度，常主動要求合照，製作廣告布條宣傳。但少見的是，候選人沒要求同框，黨中央卻強迫大家同框。

民進黨網路社群中心主任表示這些圖卡是因為陳時中跨縣市輔選展現超高人氣。如果只有台北市民對陳時中的仇恨值特別高，那只能說民進黨把他擺錯位置了。但如果全台灣對他仇恨值都不低，那還拿他來當作選戰最終催票的火車頭，這最後恐怕只會變成加速民進黨選情惡化的「失速列車」！

很多人已經開始預測這場選舉結果，對民進黨內的政治角力及總統布局有何影響。對蔡總統而言，權力失落的擔憂只會更加直接，也難怪她一直執意將這場選舉拉高成總統選戰層級。從初選開始介入布局，六都、新竹市、南投縣等地，都是由她力排眾議，沒收初選，直接欽定候選人。

尤其台北市和桃園市的成敗，更是與她脣齒相依。這兩個地方若挫敗，將代表她權力崩解的開始，所以就算是票房毒藥，也只能拉全黨之力，強迫大家團結互挺。只是這「同舟共濟」的賭注極大，萬一全黨一起覆滅，黨內的反彈只會更強；而蔡總統的權力失落，只會更快降臨！

（作者為國家政策研究基金會副研究員）