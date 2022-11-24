都說權力使人腐化，政治使人瘋狂，在民主政治裡最熱烈的活動就是選舉，更能使表演的人狂亂，讓看表演的人錯亂。在台北市長柯文哲嘴裡「以前不是這個樣子」、連蔡英文總統都說讓她「看走眼」的衛福部長薛瑞元，堪稱是「綠官現形記」的典型。

薛瑞元在陳時中的力挺下接任衛福部長後，彷彿將中央疫情指揮中心打造成陳時中的競選後援總部，不僅全力配合為陳時中的防疫表現打包票，而且火力全開，頻頻衝上第一線為陳排除各種障礙、炮打陳的競選對手，看得所有人都稱奇，驚嘆選舉的魔力。

薛瑞元先是越俎代庖稱確診者無法投票「合憲」，彷彿他是大法官上身說了算；又扯出「疫苗掮客說」為陳時中護航，卻不講出掮客名單，難怪外界要諷薛何止是提油救火，根本就是把著火的油直接往陳時中頭上淋下去。

明知有不法卻不揭發法辦，這是什麼邏輯？薛瑞元辯稱是掮客尚未著手，因此未構成「未遂犯」條件，這回薛又是檢察官上身，他說了算。到底有沒有掮客、要說不說、要辦不辦？隨他說！

就在同時，農委會主委陳吉仲在國會被問到國中小學「班班吃石斑」恐將跳票時，他的回答竟是「等魚大一點」；問到蛋價居高不下，他更回稱「我只承諾解決蛋荒，沒說要解決蛋價」。如此鬼扯硬拗，堪稱皮到天下無敵。

國安局長陳明通也被爆出，在指導林智堅撰寫論文期間收他人400萬研究費，他到立法院備詢，照樣打出「陳局長不回答陳教授的問題」的老招，就是不敢直球面對質疑。

從平日施政到選戰開打，這一面綠官哈哈鏡，照得官場是非扭曲、醜態百出。