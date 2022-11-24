近日民進黨政府利多不斷，選前「黃金」周，大撒幣果然毫不手軟，鞏固基本盤的用意明顯。

勞動部日前召開就業安定基金管理會「臨時會」，通過放寬明年基本工資補貼門檻。除營收比較基期從原本的前1年放寬為前3年同期，可申請補貼的資格也從今年的衰退幅度須達2成，降為衰退1成即可申請；此外，申請對象也放寬為20萬元以下的事業單位。也就是說，一般的小吃攤也可以有機會申請，如此一來，符合申請資格的業者將大幅增加，估計大約要砸13.4億元的就安基金。經濟部表示將在明年1月受理線上申請。

然而，台灣的疫情正逐步趨緩，政府的防疫規定也已陸續鬆綁，企業受疫情影響的情況其實正在減緩，為什麼蔡政府明年的補貼門檻反而大幅降低？而且還是透過「臨時會」緊急在投票前3天做成的決定，外界自然會解讀為與選舉有關。

另一個和疫情發展趨勢不符的是，選前兩周，政府對每位學生發放1盒5劑的快篩試劑；此外，近日又公布將對學生發放口罩，每人50片。這個舉措令許多人不以為然。近期台灣疫情趨緩，因此防疫指揮官王必勝宣布，12月初將實行「室外免戴口罩」，甚至口罩禁令全面解除也可望實施，政府卻在這個時候大量發給學生口罩和快篩試劑，根本就不合理，明顯一方面是為了趕快消化庫存，另一方面則不無討好學生族群的用意。

目前蔡政府8400億元的防疫預算已剩下不到200億元，在野黨立委不斷質問究竟錢花到哪裡去，蔡政府始終迴避不答，銷毀過期高端疫苗，已有近13億元打水漂，如今又大量消化多餘的口罩、快篩劑，但確診民眾所需要的藥物卻始終不足，顯然蔡政府防疫預算的使用並不合理，各項防疫物資的採購也充滿疑點。

此外，高雄美濃的橙蜜香小番茄因為「瘋欉」（即受到病毒感染的病株）無法繼續生長，經專家多次勘驗，一直未能通過天然災害認定，但最後農委會卻拍板將此列為「農業天然災害現金救助區」，予以補助。然而，依《農業天然災害救助辦法》，病蟲害防治失敗、植物疫病等都不能列入救助項目。

在高雄美濃橙蜜香小番茄列入補助後，不但嘉義縣、台南市的小番茄陸續要求現金救助，包括本來沒有列為補助對象的台南洋香瓜，23日也在民進黨立委的強勢要求下，農委會主委陳吉仲當場同意台南洋香瓜從「管理問題導致病蟲害」，逆轉成為「氣候引起」，因此，只要災損超過2成，就可得到政府現金救助。顯然，選前不分青紅皂白進行利多大放送，陳吉仲也不落人後。

蔡政府選前綁樁，決策粗糙倉促且花的都是民脂民膏，民眾如果不願埋單，26日就要用行動下架這個無良政府。

（作者為資深媒體人）