美國副總統賀錦麗(Kamala Harris)將見證美菲海巡夥伴培訓和建設成果,討論如何進一步透過新舉措和資金強化合作成果。(圖/美聯社)

美國副總統賀錦麗(Kamala Harris ) 22日訪問距離菲律賓首都馬尼拉西南方628公里的巴拉望(Palawan) 島, 這是美國歷年來訪問當地最高層級的官員。她在菲律賓軍艦上發表的演說中,重申美國支持南海與印太地區的 自由與開放,飛行與航行的自由,以及和平方式解決爭端。

登島前一天她向菲律賓總統小馬可仕表示 「我們與你們站在一起,共同捍衛南海相關國際規則和規範」。此次訪問的地點打「擦邊球」的意味濃厚, 當地的媒體形容這是一次 「不同尋常的停留」,因為巴拉望島接近中國的南沙群島,是中國與菲律賓海上主權爭端的最前線。另有一說,美國準備在巴拉望島建立ㄧ處軍事基地;如果成真,中國大陸一定會感覺到芒刺在背,更會增加南海地區的紛紛擾擾。《時代雜誌》指出,賀錦麗的談話一方面是要加強菲律賓總統對美國的安全信心,但主要的聽眾還是北京當局。由於該島並不在中共所宣稱的領土主權範圍之內,中國外交部發言人趙立堅表示,「我們不反對美菲開展正常交往,但有關交往不應損害其他國家利益。」 這番談話軟中帶硬,帶有警告美、菲的意味。

菲律賓在南海領土的爭議集中在西沙群島及中沙群島鄰近菲律賓本土的黃巖島(民主礁)。目前菲律賓實質控制南沙群島的8個島礁,包括在中業島上駐軍和修建機場跑道,至於菲律賓聲稱擁有的黃巖島,現在實際上由中國大陸控制。2013年菲律賓依照《聯合國海洋法公約》向國際法庭提出南海仲裁案,2016年判決的結果否認了中國在南海擁有主權。對我太平島的定位也是很大的衝擊。

前總統馬英九在2012年提出《東海和平倡議》之後, 2015年5月又提出《南海和平倡議》,呼籲相關各方共同開發資源,和平處理爭端。中華民國提出的主張是願意「秉持主權在我、擱置爭議、和平互惠、共同開發」的基本原則與其他各方共同開發南海資源,因為「主權無法分割,資源可以共享」。他表示中華民國願意積極參與相關對話及合作機制,以和平方式處理爭端,共同維護區域和平、促進區域發展。

2016年1月12日馬總統在美國的大力反對之下率官員及學者前往太平島,宣揚南海和平倡議 「路徑圖」,表明推動太平島和平用途的計劃。他表示,根據聯合國海洋法公約第121條第1項,太平島是島嶼(island),而非第3項不能維持人類居住的巖礁(rock), 因此應該享有12海里的領海,及200海里的專屬經濟區。可惜的是言者諄諄,聽者藐藐,民進黨政府這幾年來為維護主權方面沒有什麼作為。

近年來由於美中的對抗,南海幾乎成為「海上的巴爾幹半島」,雙方機艦對峙,無日無之, 情勢劍拔弩張,魚游沸鼎,軍事危機可能在有意或無意之間一觸即發。美中是「和平掛嘴邊,機艦擺中間」。現在是時候相關各方參照「南海和平倡議」,尋找一個和平的支點了。

小馬可仕總統的外交政策口號是「只有朋友,沒有敵人」 (A friend to all, an enemy to none)。現在菲律賓是擺盪在美中兩大強權之間,如何自處就要看它的戰略定力了。(作者為前駐印尼特任大使)

