雲流湧動如錦緞，長江畔飄著煙嵐；漢水北岸有著連綿的樹木，河水中央有著鸚鵡洲。我身處在台灣島，雖與漢陽相隔遙遠，卻能與當地人民的心靈相通映照，彷彿近在咫尺，毋須言語便能心領神會；沒有書信的傳遞，卻還能如此，這都是因為同屬炎黃子孫，使得心靈不會斷絕；一同歌頌華夏歷史的廣博浩大，感悟中國文明在世上的卓越超群。我們謹慎而矜持地以史為鑒，戰戰兢兢地治理，致使國家長治久安，親近群眾而達到河清海晏的太平盛世。我對著湖北的方向，作出感慨與發想：

「赤壁之戰後，鮮血遍染澤泊，孫權登上蛇山，向下眺望，不禁發出悲歎。他排列出規模浩大的巫覡與舞儺；鐘與磐擊打出角與徵的音律，卻仍無法驚動天上靜謐的雲靄。忽然，高山發生劇烈的震動，紅色的土裂出長長的開口；貓頭鷹紛紛躲入巨大的樹木；樹蔭之中出現一個看似小孩，卻帶著金銀光亮的神靈；他出現時，背上帶有兩片發光的羽翼，隨後慢慢消退。他說：

『古時顓頊的兒子夭折，形成三種散佈疾病的鬼怪：瘧鬼居於長江，伴隨蚊蚋而生；魍魎居於若水，行動時帶著赤紅的風，雙目炯炯有神；小鬼藏於民間的房市，隱匿於屋簷與巷弄之間。』

『古時爆發癘疾、毒言的疫情，秦朝政府就已設立了隔離的處所，規定不隨意出行，也不進行聚會；西漢平帝時也曾爆發疫情，不僅也有清空的宅第能供病患隔離，也提供救治的醫藥。儘管如此，東漢末年的建安七子集合於鄴城的亭台，伴隨輕風，踱著緩慢的步伐；他們斬斷先前讖緯之說的虛幻浮誇，而有治理國家的豪情；離開狹小的華麗府邸，欲使家國重返盛世。』

『古時的人們是何其地智慧，如今卻已散落在煙雪覆蓋的道路；江山傾軋，彷彿流沙中獨自飄搖的船桅。身為君王，穿戴著赫赫的冠冕，有著浩浩蕩蕩的車隊；如果他成為寡德的獨夫，也將溺斃於深深的湯水之中。如果他沒有德行而製造混亂，無法『親民而止於至善』，縱使擁有能通天的準繩、能入地的規矩，難道還有可能重新扭轉這樣的情勢嗎？』」

「說完，白沙散亂地隨風旋飛而起，陰林的葉片紛紛墜下，高大的樹木被風吹蕭蕭吹響，神靈往東海的方向行去，自此再也沒有人見過。」

「吳王回去後，努力將德行與威名佈施鄉里；又整頓了吏治，使得清廉之氣充滿殿堂。隔年春日，溪畔的稻穀重新豐收；雲朵與泉水汩汩地翻湧流動，引起的浪濤撞上堆積的石塊向上飛揚，彷彿在迎迓這位君王。路上的玉珮發出清脆的響聲，江水搖蕩而流淌。」

「於是啊！賢能的人相繼前來投靠，獬豸在河洲緩緩行進。家有美人與青綠色的漆器，遠赴邊關打響鉦鐃指揮戰事，京城敲起聲勢浩大的戰鼓。想要竊取國家政權的人，其魂魄被鎖在南方幽暗的瘴癘之地；謀逆造反的人，屍首被奔馳的駿馬踩踏。然後華夏統一合併，全天下舉著同個旗幟；數以萬計的子民不叛亂，也沒有異心。象徵盛世的四相──青龍、白虎、朱雀、玄武整齊出現，伴隨光芒璀璨、四通八達的道路；這樣的情景引來西荒之地的神鳥鷫鷞，逆著標高而氣勢浩大的瀑布向上飛翔。」

「於是啊！黃鵠輕盈地拍動翅膀，向上騰飛；黑色的眸光伴隨赫赫的眼神，金色的羽毛隨著翅膀伸展，巨大而橫跨千里。翩翩地飛舞啊！揚起的江水碰到了天際；廣大而迷茫啊！石徑裡頓時縈繞了神秘的霧氣。行人看到以後驚訝地停在路中，獵者看得忘記手中的弓箭；天上的雷公用力敲打，仙人呂洞賓登上了黃鶴樓。祂的聲勢強盛而顯要啊！震懾了那些禍害人間的疫鬼；祂的氣息廣佈而遠大啊！把企圖進犯邊境的蠻族流放遠處。黃鵠和諧有致地上下飛動，如夢似幻的身影徘徊良久；蛟龍在五湖與四海騰飛，鳳凰在八區六合翱翔。」

「於是形影超然的黃鵠開始飄搖，光彩慢慢褪去；柳樹在河洲上顯得感傷，高峻的山崖彷彿催逼著暮色暗沉。細雨紛紛而充足，晚風蕭瑟淒涼得足以讓人疲疾；停滯匯聚的水流蓋住了荇菜，前路被叢生的蘼蕪阻擋；江上的天空已是暮色向晚，黃鵠在水邊高起的石地上臨行，卻帶有留戀；蒹葭將遮蔽了我的視線，神聖的黃鵠眼中含著淚水，卻仍帶著鮮明的光影，說：「不用誇飾而荒誕的方法求神，恍然間，就會有神明逐漸清晰，圍繞身旁；不用華麗的言辭期滿人民，就會有吉神泰逢留連忘返，欣悅地舞弄著水上的清波。倘若歷代統治者都能做到這些，炎黃子孫將再無病痛苦楚與生離死別。」（劉律辰/南山高中）

《黃鵠賦》體裁：大賦

錦緞雲，煙嵐江；漢陽樹，鸚鵡洲。余於台島，雖迢遠而通照，猶咫尺而毋宣；無音書之遞予，有炎黃之莫斷；頌華夏之泱泱，感寰宇之卓然。是以慎矜于古，治兢戰之久安，親羣眾之長晏。思而興發：

「赤壁澤血，孫仲謀陵蛇山以悲歎。巫覡成行，舞儺為列；鐘磬角徵，未驚靜靄。忽而岑崟震懾，赭土罅迢；禕禕巨木，遯形鴟鴞；有子出蔽，金波銀眇；膂筋光翼，髣髴而消。曰：

『昔者高陽子，生而亡去：瘧鬼江，蚊蚋生；魍魎若，赤風炯；小鬼室，薆甍町。』

『癘疾、毒言，嬴秦有所：不召不至，毋坐毋桮；孝平有疫：舍空邸第，為置醫藥。然則建安七子，鄴中合亭；盈盈風徐，冉冉步輕。斷讖儒之虛浮，有經國之豪情；去區區之朱府，復家國之治盛。斯七子者，疫亡者四。筆擱閣窗之寒案，簡殘沕穆之室隅；夢斷雒陽之斜嶺，志遺素羽之輕輿。』

『古者智，委煙雪之周行；江山傾，若流沙之獨檣。為君冠冕赫赫，車騎浩蕩；身獨德寡，落于深湯。罔德而亂，不親不止，縱具通天之准，下地之規，毋復？』」

「言罷，白沙亂旋，陰林葉墜，昊木蕭蕭，趨東海，自斯不復見。」

「於是乎德威桑梓，顧裡還鄉；吏治整飭，氣清高堂。越年春望，溪穀迭更；雲泉湧汩，濤磊揚迎。瑽琤兮玉珂回鳴，澹澹兮江水開淌。」

「於是乎枝集烏鵲，渚紆獬豸。朱顏青漆而鉦鐃，京都浩浩而鼓鼙。竊邦者，魂鎖瘴癘幽崥；謀逆者，魄滅騏驥踏蹏。然後華夏合，天下共幟；子弗叛，萬民毋異。儼齊出之四相，夾芒燦之九衢；引西荒之鷫鷞，逆標迸之懸布。」

「於是乎黃鵠習習，逸翮振騰；玄眸赫目，金羽賁橫。翩翩兮江水摩空，鴻鴻兮石徑縈嵐。行止道，畋忘弓；雷公震，呂祖登。聲浩浩兮震疫鬼，息蕩蕩兮流羌戎。頡頏有致，夢影長遝。龍騰五湖四海，鳳翔八區六合。」

「於是超神颻，靈耀去；柳傷渚，巖催暮。霢霂雨益，蕭瑟風瘏；泖盈荇菜，道阻蘼蕪；江空暮晚，磯台趑趄；蒹葭目斷，凝眄楚楚。黃鵠流眸，曰：『毋求神之誇妄，憬然兮神明繞坐；毋欺民之文辭，般樂兮泰逢弄波。炎兒再無病苦，黃子再無仳離。』」