美國期中選舉，共和黨在眾議院拿下218席，確定取得過半門檻，共和黨眾議員麥卡錫（中）將爭取議長一職。（摘自麥卡錫推特）

麥卡錫作為美國眾議院共和黨領袖，議長寶座不出意外的話，已是囊中之物，他指著民主黨的鼻子大罵你們對中國太軟弱了！讓我來教教你們如何硬起來，緊接著，麥卡錫說出了自己對付中國的「殺手鐧」，按照他的說法，只要自己當選了眾議院議長，那第一時間就會著手對中國施展兩大絕招。

第一招，組建「中國問題特別委員會」，麥卡錫表示，只要他當選，那麼明年1月開始，共和黨控制的眾議院將成立一個專門針對中國問題的新委員會，而這個委員會，將在貿易、國家安全等多個領域對中國發起攻擊；然而，中國又不是塑膠，美國通過這個委員會出台的每一個攻擊中國的政策，都可能會引發中國的譴責甚至報復，正所謂「殺人一萬自損七千」，先前同為共和黨的前總統川普發起中美貿易戰，美國政府也沒得到什麼好處，反而讓美國人民面臨物價上漲、通膨飆升的痛苦。

第二招，親自前往台灣，依據麥卡錫的說法，對中國，他比所有人都要強硬，既然如此，當然也不能被前任裴洛西給比下去，因此他多次在公開場合放話，只要當選議長，那一定會率團訪台，彰顯美國對民進黨政府承諾的堅定支持；麥卡錫如若訪台，那肯定面子裡子全得，被奉為美國英雄，只是倒霉等著被修理的又是台灣。

這還沒當選議長呢，麥卡錫就磨刀霍霍，準備對中國出這麼兩招。坦白說，麥卡錫鼓吹的那個「中國問題特別委員會」，恐怕是雷聲大雨點小，有針對性但不見得有實效性。原因也很簡單，所謂「特別委員會」，說白了就是個臨時性的任務編組，意味著這個委員會只是按照共和黨單方面的意願組建的，美國的政黨政治向來是黨同伐異，麥卡錫頂多就是帶領部分共和黨眾議員唱獨腳戲，民主黨不見得會配合演出、隨之起舞。而且之前共和黨在眾議院早就搞了個「中國小組」，來研究如何對付中國，涉台問題也是這個工作組研究的重點，但它有什麼實際的成果嗎？貌似沒有，所以這個「中國問題特別委員會」，也不過是麥卡錫營造反中人設，進行反中行為藝術表演的手段之一罷了。

麥卡錫的確堪稱美國政壇反中鷹派頭號要角，其揚言訪台一事，就算有朋自遠方來，台灣也必須戒慎恐懼，因為有裴洛西訪台前車之鑒，相較於裴洛西充其量只是畢業旅行，麥卡錫有樣學樣、積極仿效，一當選議長後旋即率團訪台，將影響更劇。在文攻方面，中國一定會透過外宣表態強硬立場，挑明麥卡錫果真訪台，將成為中美關係超級大危機，後果無法預料；此外，在武嚇方面，解放軍一定不會手軟，必然嚴陣以待，屆時又是戰機軍艦繞台、導彈橫穿飛越，甚至開展更極端的軍事行動，吃虧受傷的還是台灣。（作者為台灣青年聯合會理事長）

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