過去20多年來，台灣的兩黨政治一消一長，卻無法創造出一個更清明的政治，更有效能的政府，更繁榮的經濟，更富足的社會。相反地，我們的競爭力，國際觀，同理心，價值觀，自信心，優越感，卻一年不如一年，一代不如一代。

更難堪的是，我們的所謂民主改革，卻把整個國家越改越黑金、越改越專制、越改越民粹。現在蔡英文領導下的民進黨，沒有「民主便當」、沒有「自由遊覽車」、沒有「愛台動員」、沒有「抗中保台」，就不知道如何造勢，沒有「抹黑造謠」、沒有「側翼帶風向」、沒有「網軍出征」、沒有「綠媒作假民調」，就不知道怎麼選舉。

每日新聞所爆料的都是司法檢調與黑道幫派的掛鉤，不是參加豪宴，就是出入招待所，難怪台灣詐騙盛行，動輒囚人綁架，虐人棄屍，而且槍枝泛濫，治安敗壞。但執政黨心中只想著選舉，何況黑金既已沆瀣一氣，朋比為奸，蔡政府又怎會在乎社會耳語，人民死活呢？

追根究底，台灣民選以後的總統，每一個都是在為自己的權位算計籌謀，沒有一個是真心在為老百姓的福祉賣命打拼。從李登輝開始，在台灣優先，本土抬頭的全民嗑藥的風潮之下，我們把台灣的格局越做越小，對外的道路越走越窄，庶民的經濟越搞越窮。人心變得越來越狹隘，思想變得越來越侷限，未來變得越來越茫然！

今日台灣人民之所以懷念經國先生，就是因為他是真心要讓台灣人民過好日子，為台灣的下一代找出路。君不見，嗆辣如蔡英文為了選票，也選擇親自出席「經國七海文化園區」的開幕典禮，不惜得罪黨內的激進人士，並在致詞時打出蔣經國牌，其目的就是要趁勝追擊，把國民黨的神主牌拿走，要在年底的地方選舉，徹底擊垮國民黨。而台灣一旦喪失在野監督的力量，只會走向一黨專政，終非人民之福。

説到底，民主遇到好人，就是四平八穩，遇到壞人，就是一場惡夢。再不幸一點，碰到一個會使陰的惡人，那就是一場被咒詛的災難。

現在蔡英文執政就像是玩俄羅斯輪盤手槍，打了沒事就是「台灣的勝利」，打了爆頭就是「阿共的陰謀」，像極了一群流寇土匪。這些人心中只想著權力，利用民粹，在衝撞的邊緣中，緊抱美日大腿，帶著台灣走向一條危險的道路，若不下台，遲早要搞死台灣。

可悲的是，只要高舉「護台灣，愛本土，顧主權」的旗幟，民進黨永遠吃定國民黨。而第三勢力的民眾黨與時代力量，目前看來也只是投機搖擺的機會主義者，成不了氣候。台灣人民如果繼續包庇縱容民進黨，台灣的未來，只怕是岌岌可危了。

日前新聞報導蘇貞昌輔選的車隊因交管時間太久引發眾怒，惹得路人集體猛按喇叭抗議；而陳時中與鄭運鵬在拜票過程，也頻頻被嗆「防疫失責」與「中國鵬」。是的，如果卑劣太過囂張，就用盡力氣怒吼吧！如果黑夜太過漫長，就點燃火種燎原吧！如果邪惡太過強大，就走上街頭抗爭吧！

惡的猖狂，都是因為善的沉默。沒有骯髒的養料，就開不出下流的品花。沒有逆來順受的人民，就不會有荒腔走板的政府。民主是自作自受，你如果不願跟著那些「把政治當作信仰」的台派義和團一起陪葬，那麼選舉那一天，你總要站起來，走出去投票，做一些改變吧！

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）

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