依據中央銀行最新公布的第三季國際收支，金融帳單季淨流出238.5億美元，已經是連續第49季淨流出，且合計12年多以來，金融帳淨流出金額合計達7,031億美元。金融帳淨流出代表資金外逃或台灣對外資沒有吸引力？其實沒有辦法如此簡單回答，主要是造成金融帳外流的原因之一，其實是台灣「太有錢」。

用最粗略的方式解釋，國際收支即一國的帳本，單看金融帳變化，難免以偏概全。台灣金融帳確實連49季淨流出7,031億美元，但同時台灣經常帳自1998年第二季以來，已連8季順差，且出超金額合計達1兆1,155.62億美元。

當一個家庭收入增加，投資理財部位自然會跟著提高，因此金融帳淨流出不完全和資金外逃劃上等號，而是當一國長期經常帳順差，因國外收入大於支出，會使該國對外淨債權增加，其中由民間部門持有的部分，即為金融帳淨流出，央行持有的部分則是央行準備資產。

檢視金融帳淨流出的面向很多，從整體角度來看，台灣由於經常帳長期順差而累積國外淨債權，目前穩居全球第五大淨債權國，因此就金融穩定而言，台灣金融帳淨流出反映民間海外資產、投資多，不像部分淨負債國家，必須擔心因金融帳淨流出造成國家流動性風險。

從新台幣匯率的角度，同樣可以解釋為什麼不能僅看金融帳而忽視經常帳，如果單看金融帳連49季淨流出如此龐大的金額，新台幣過去12年來應該一路貶值，因此要加上經常帳順差匯入的部分，才能解釋為什麼新台幣於此期間，並未因資金外流而狂貶。

金融帳淨流出對台灣經濟金融發展，也不是全無正面助益，依學理來說，國人對外投資如獲取合理的投資報酬，可提高國人的可支配所得；企業藉由對外直接投資，取得關鍵技術，提高競爭力，有助確保在全球價值鏈的關鍵地位；充裕的國外資產可提供國內金融業者發展財富管理的基礎；足夠的對外淨債權有助支撐國際信評機構給予台灣較高主權評比，進而降低企業對外籌資成本。

不過，金融帳淨流出對金融穩定仍是警訊之一，雖然不宜小題大作，也不能完全無視。金融帳包括直接投資和間接投資，其中直接投資即是以生產為目的、長期投入資金的部分。至於間接投資，則以股權、債券等財務投資為主。

其中，國人投資海外股、債和基金等連續43季淨流出，投資債券的部分更已54季淨流出，顯示包括壽險資金在內，對海外投資確實高度依賴。

但相較國人長期且持續的投資海外市場，外人間接投資（主要即外資投資台股）的波動較大，包括今年第三季外資間接投資淨流出194.04億美元，創史上單季最大淨流出金額。且外資去年三、四季淨流入投資台股後，今年前三季外人間接投資都呈淨流出，今年以來合計淨流出金額達472.75億美元。

從相關數據不難發現，台資長期穩定進行海外投資，可是外資來去卻常有如一陣風，雖然因台灣資本雄厚，不至於因外資動向動搖國本，難免還是會因為外資的進出影響股市和匯市的穩定，因此觀察金融帳變化時，對外資間接投資的變化，還是值得注意。

另一個問題則是，雖然台灣是淨債權國家，理論上流動性安全無虞，且金融帳外流很大一部分來自居民對外間接投資，某種程度也算是藏富於民、藏富於海外，可是如果國內外經濟金融情勢發生大幅波動，這些民間投資或存放在海外的資金，未必可以或願意及時回流台灣。

正因如此，儘管金融帳淨流出可能是緣於經常帳大幅順差的結果，也可能因此增加台灣對外淨債權，政府仍責無旁貸，有必要思考如何減緩金融帳的外流。

要減緩金融帳外流，首要之務還是提高台灣的吸引力，包括投資環境和金融工具都是政府可著力之處。以投資環境來說，除了吸引外資來台設廠，先前政府推動的台商回流投資專案，就算沒辦法把資金全吸回國內，多少可減少資金流出。

此外，資本市場的成熟度和金融工具的多樣化，也是決定資金要留在台灣還是到海外投資的關鍵，不論內外資，自古以來，資金逐利而居就是不變的真理，市場有彈性、獲利有看頭的地方，往往就是資金的歸宿。

良好的市場和收益除了有助吸引外資，目前壽險業逾新台幣20兆元的海外投資部位常面臨匯兌風險，要是國內有適當的投資環境和工具，被迫離鄉背井去追逐高利的壽險資金或許也可以減少一點。

當然，海外布局除了逐利，部分也兼具分散風險的考量，但政府應該努力的方向，就是盡可能讓台灣人賺到的錢可以留在台灣，有更好的去處、發揮更大的效用，進而提振內需，這才是檢視金融帳淨流出時，為政者應關心的重點。