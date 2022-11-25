總統兼民進黨主席蔡英文在中執會說：「給我力量」，聽起來好像掉進水裡的人要一條救命繩子。執政只剩2年的末期政府，不僅拿不出6年政績，並且一切黑暗都要保密30年，不准人民看到真相。現在，千篇一律的選舉口號「抗中保台」也發酸發臭了。

因此，26日舉行的台灣地方選舉，台灣選民已在唱：「小英啊！不要哭泣，你看到台灣天空是一片黑雲，只有選民來改變才能見到陽光。擺開烏雲的風已從四面八方吹起！」剩下的寶貴2年，你只要好好堅守總統的本分就可以了。

真沒想到，不僅蔡英文緊張萬分，連加入民進黨不久的前副總統陳建仁搬出天主出來說「鄭運鵬會當選」。陳建仁夫婦是虔誠的天主教徒，不是算命的人，為了選舉不僅出賣神聖的天主，並且現在中央研究院擔任院士，每月領50萬元高薪。實在丟盡本分與人格。

近日，南韓不肖天主教教神父詛咒總統尹錫悅夫婦為了赴東南亞國家所搭乘的專機墜落，引起輿論一片撻伐。南韓有一批神父過度熱中政治，不實批評政府的不是，結果自己的聖職被罷免，直接影響天主教徒驟減。

目前，台灣的選情很像南韓。前總統文在寅卸任前，安插「自己人」出任要職，以便下台後由這些「忠犬」保護他和全家人不必去坐牢。不過，這些美夢已成落葉，文在寅面對人民的要求與尹錫悅政府的檢察官和法官，必須對執政5年期間被遮蓋的弊案交代清楚。

南韓選民相信，歷任總統如果不是選前一套假民主，承諾「執政不貪污」的謊言，下台後就不會受到牢獄之災。2千年，台灣與南韓同時走向民主化，但仍然有陳水扁和盧武鉉貪腐事件，現在蔡英文與文在寅面對頗多類似，追求自己的「榮華富貴」，卻帶給國家和人民的「不幸」。

前青瓦台發言人金宜謙，現任民主黨發言人原係左派媒體《韓民族新聞》記者出身，曾因報導「世越號沉船事件」獲得文在寅的青睞，才到青瓦台擔任要職。在國會質詢法務部長韓東勳是否和總統尹錫悅半夜一起去首爾江南區的酒家唱歌？經警方調查完全是虛偽故事，係所謂的假新聞。

尤其，鬧出國際外交醜聞。EU駐韓大使Maria Castillo Fernandez拜訪民主黨代表李在明密談約1個小時，後經金宜謙向記者簡報稱：「Fernandez稱，金大中和盧武鉉總統都與北韓有溝通管道，現任總統尹錫悅全然無此管道」。這位大指使立即向外交部抗議純為謊言，她從未說過這句話。

左派MBC電視台付出假造新聞的代價。總統辦公室正式去函MBC告知，尹錫悅出訪出席東南亞首腦會議與G20首腦會議，不允許該台記者搭乘總統專機隨行採訪，以免國家外交受到傷害。

從南韓活生生例子說明，蔡英文與民進黨為了欺騙選民，說不出政績，謊話連篇，只會落得敗選。

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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