總統蔡英文卯足勁輔選民進黨候選人，希望英粉站出來支持，翻盤低迷的執政黨選情。瘋選舉無可厚非，但是蔡總統執政幾年下來老百姓被詐騙集團血洗一空，後半輩子還能寄望蔡總統上任信誓旦旦的社會安全網嗎？

本月9日媒體報導，台北地檢署指揮調查局台北市調查處查獲百富資本控股負責人儲開軒，與曾任國家安全會議會計室主任的父親儲國衡，遭檢舉違法銷售兩檔澳洲基金，吸金多達30億元，受害民眾頗多。這起詐騙案在選舉期間被選舉新聞淹沒，沒有引起太大關注度。但有兩個重點，不能不重視。

第一是，詐騙首腦儲國衡、儲開軒父子，尤其儲父自國安會會計室主任退休的特殊背景，打著與層峰關係深厚，一般老百姓自然容易受騙上當，總統府後院的國安會失火，凸顯退休機敏人員疏於列管，早年國安局出納組長劉冠軍侵吞機密專款潛逃國外的前例，國安會鬧出醜聞，此事非同小可。

第二是，嫌犯自2016年起犯案，檢調於今（2022）年5月著手調查，11月檢方訊後諭令儲開軒300萬元、儲國衡200萬元交保請回。不法銷售期間涵蓋蔡總統整個執政任期，直到現在才被媒體曝光，這麼長的時間，不法所得有如滾雪球愈來愈大，受害民眾愈來愈多，政府監管單位做了什麼？金融犯罪重嫌輕易交保，莫非有更大靠山？

蔡英文忙選舉，但是近期蔡政府執政團隊捅出的樓子不少，警政高層出入博弈集團招待所、黑道槍擊台南市議員謝財旺服務處、現任市長黃偉哲競選財務長郭再欽公司88槍、詐騙集團虐殺求職者柬埔寨手法層出不窮，治安敗壞老百姓惶惶不安，民進黨執政後派系爭搶警察人事權多時，菊姐派、蘇貞昌派、徐國勇派、黃承國派……真是夠了。

犯罪分子滋養，多因白道縱容，然其囂張坐大，往往有特權撐腰，現下黑道不怕白道，公然挑戰公權力，何以致之？看看國安會退休高管儲國衡、儲開軒父子的詐騙惡行，沒有官官相護，誰信？還有，根據受害民眾指控，還有另一吸金詐騙嫌犯李秉宸仍逍遙法外，檢調警查或不查？

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