孟子2500年前就說過一句話：｢無恥之恥，無恥矣｣。翻成白話就是說，人不可以沒有羞恥，不知羞恥心的人，是真正的無恥！

台灣自有選舉以來，有一種現象過去很少發生過，就是對著候選人「比倒讚」或「比中指」，而今年的九合一選舉，台北市大街小巷處處可見這個現象，特別是在陳時中車隊出現的時候。

最開始，陳時中是以佇立街頭或穿梭市場方式拜票，但屢遭住戶或攤商咒怨擾民、擋路；為減免尷尬，後來改以登車掃街方式，卻沒料到抗議聲浪更形加劇，不管是行人、經過車輛，抑或機車騎士紛紛伸出手指比倒讚，這樣也省得被隨扈人員架走，卻更能直接表達心中的不快。

自從布希總統被扔鞋掀起一陣風潮，馬總統也被潑及，但情形並沒那麼嚴重；陳水扁也被人嫌惡過，沿街盯哨，但從來沒有像陳時中這樣顧人怨，到哪都被人嫌棄，打不到疫苗的、買不到快篩劑的、被隔離見不著親人最後一面的、確診不能投票的民眾....。當初礙於陳是部會首長拿他沒沒轍，現在終於自動送上門來，當然不能放過。

一般人受到此等侮辱，即使不一頭撞死，也會羞愧到無以復加、退出選舉，但陳時中仍是老神在在，視若未睹，有道是「樹不要皮必死無疑，人不要臉天下無敵」，孟子遇到陳時中可能也只有仰天浩歎的分。

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