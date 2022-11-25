九合一選舉選戰已經進入倒數計時，身兼民進黨主席的蔡英文，已把這次的地方選舉規格拉高至全國大選，甚至對選民強力喊話，「投給民進黨的縣市首長，就是投給蔡英文」。換言之，小英將此次選舉視為她自己的「黨主席保衛戰」，以及不要在選後讓她變成「跛腳總統」。此情自然也可以看出，選戰之火已經在民進黨的後院燃燒。

蔡英文將所有民進黨籍競選縣市長的選票，全部押在她一個人身上；這種豪賭的選戰打法，在世界各國十分罕見，也確實是一著險棋。小英的呼籲，似乎是過去近4年以來，民進黨競選連任縣市長的政績並不重要，而是要選民看到蔡政府施政的成果。我們從民進黨候選人掛出的競選看板，鮮少有與小英合體，看到的卻是賴清德，即可略窺全貌。

此外，蔡英文也同時喊出，「如果還沒決定要投給哪一位縣市長候選人，那我要拜託你，請把這票投給我，投給我推薦的候選人」。這也正提醒了居勝負關鍵地位的中間選民，在投票時也要聯想到小英執政6年多以來的政績。根據針對蔡總統施政滿意度的各家民調結果，雖然高低起伏、各有不同，但普遍都有逐年下滑的趨勢，這正說明了民意的走向。

姑且不論蔡政府施政的種種缺失，小英於2016年當選首任時喊出的「要當全民總統」，到現在遠離群眾及忽視民意的表現，顯然早已違背初衷。別說當年蔡英文喊出「對執政不滿可以敲桌子」了，就連她出現的場合，抗議的群眾被隔離在數百公尺之外，抗議者被維安人員立即架走的場面隨處可見，這對小英的「親近群眾、傾聽民意」格外諷刺。

既然小英有如此大的口氣，要選民把「選戰之寶」全部押在她一個人身上，我們就來對她的施政做個總體檢吧！

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