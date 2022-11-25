「不關心政治，就等著被糟糕的人統治」這句話出自蔡英文臉書，還真微妙。難道她不知道自己就是那個糟糕的人嗎？

台灣人民兩度把蔡英文送進總統府。這份恩情換回了什麼？吃萊豬傷健康，毀藻礁傷環境，廢核造成霧霾。更在疫情肆虐時，執意護航高端，陷台灣於缺疫苗、缺快篩、缺口罩的危局。蔡總統居然還敢提名仇恨值極高的陳時中選首都市長，於是陳時中所到之處，嗆聲不絕。這個提名，倒是佐證了天理循環，報應不爽。

台灣一向自詡治安良好，如今卻「類柬埔寨」。月前發生61名受害者被打著高薪名號的工作拐騙，遭犯罪集團扣押在新北及桃園，因凌虐而3人在獲救前死亡。這件事造成民間極大震撼：原來治安已如此敗壞，危機已逼臨我們身邊。但蔡英文就能置若罔聞，臉書上充斥的都是四處助選的消息，九度下桃園助選，都未嘗關懷過曾被關在桃園的32位國人。她心中只有選票，只有權力，沒有人民？她怎敢領著總統的薪俸，卻做黨主席的工作？她6年來大權在握，既有網軍側翼，又有美國撐腰，真是風生水起。台灣卻像張愛玲的名言：「生命是一襲華美的袍子，長滿了蝨子。」掀開華美言詞包裝的外衣後，下面盡是成群的蝨子，正在吸人民的血。這不叫糟糕，什麼叫糟糕？

話說到此，台北市的執政黨也不遑多讓。柯文哲擔任台北市長8年，首都光華逐漸黯淡，市容越來越舊，人口流失一去不返。當年他力打大巨蛋五大弊案，8年後一件弊案都沒成立，大巨蛋卻迄今不能啟用。他自詡恪守財政紀律，不發老人年金，卻從來不提台北市有多少資源直接間接挹注給了民眾黨？他壯大了民眾黨，卻萎縮了台北。他也是領著市長的薪俸，做民眾黨主席的工作。如今他不遺餘力助選自己的副市長，難道也是擔心掀開華美的外衣後，會露出成群的蝨子？

民主最大的優點就是有制度化的糾錯機制，每次大選，重新洗牌，就是進行大掃除的機會。挪挪桌椅，清清灰塵，不讓積弊蔓延。但先決條件是，選民要有足夠的清明。1998年陳水扁台北市長連任失敗，發表感言：「對進步市府團隊的無情，是偉大城市的象徵。」就是這個意思。只有選民懂得善加運用手上這一票，才能讓權勢低頭。

我的一票挺和平，我要讓硬生生把台灣逼成全世界最危險地區的領導人，羽翼盡折；我的一票挺進步，我不希望任何市政府，被「背後靈」把持，被扭曲被窒息；我的一票挺民主，讓民主不被意識形態綁架、不被人情包袱所困，人民真正做主，為自己的未來，投下這一票。

（作者為中華語文教育促進協會祕書長）

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