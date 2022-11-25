九合一地方大選已進入最後倒數，根據輿情研究機構11日分析全台縣市長選舉可能的結果，國民黨可望拿下全數縣市長22席的15席、至於其餘7席則是民進黨5席、民眾黨1席，以及無黨籍1席。這項預測若在26日投票日開票後成真，民進黨在這次地方縣市大選中可算是慘敗。

不僅如此，依筆者評估，國民黨有可能在重要的6都中，贏得台中以北的4都市長席次，即台中、桃園、新北及台北市，而民進黨則只能保住台南及高雄2都。若以6都在整個台灣經濟與政治的占比影響力而言，再加上民進黨所贏的市長席次又比不上國民黨，未來民進黨的政經影響力將相對遜色很多，這樣的結果也會導致更深遠的影響。

下面的分析有點像是一篇「寓言」的敘述，但是結論很有啟示性。

我們不妨先回頭溫習一下2018年11月24日舉行的地方選舉結果。當時先輸掉2016年總統大選的國民黨，士氣需要「一振」，因此在2年後的地方選舉中取得大幅優勢，共計拿了15個縣市長席位，比起上屆只取6席來看，可說是大幅增加。而民進黨的戰績則從現有13席銳減到6席，幾乎只能用「慘不忍睹」來形容。另外，無黨籍則從3席減為1席。

當然，2018年的地方選舉投票過程也出現了台灣選舉史上前所未有的投票排隊混亂情形。原先預計下午4點可結束投票，但由於該次選舉尚包含另外10項公投議題要議決，因此造成選民擠在各投票站前大排長龍，許多投開票所直到法定的下午4點截止投票時還有許多人等待投票，造成投開票時間大幅延宕。最後到晚上8時才終止投票。這是否導致在野的國民黨取得大幅反轉優勢，值得探究。

當時有媒體評論「這是民進黨政府在2016年贏得總統與立法院的全面執政後，僅僅兩年半就遭逢的大慘敗」。而且其中有不少縣市尚出現被「翻盤」的意外結果，最令人意外的就屬台中的選舉結果。

在2014年時，民進黨提名的林佳龍曾贏下近21萬的選票，但在2018年的選舉中，林佳龍則輸給對手超過16萬票。而此次總共只得到6席縣市長的選舉結果，給了民進黨翻天覆地的震撼。

當時蔡英文發表民進黨敗選感言，隨即辭去黨主席一職。她說，「身為執政黨的主席，我要對今天地方選舉的結果負起完全的責任，我從現在開始辭去民主進步黨的主席一職。」結果令人意外的是，在辭職不到2年之後，蔡英文竟然在2020年的總統大選中再度贏得大選。

這樣類似的命運安排，在民進黨又將面臨可能於今年的地方選舉失利，那麼，民進黨2024年的總統候選人，是否又會擁有這個幸運的轉輪，贏得該年的大位？如果是做這樣的猜想，那?寓言說「同樣的幸運不會連續來第二次」，應該會讓心存僥倖的民進黨心生警惕，不能懈怠；至於一心想收回執政權的國民黨，則得更加倍努力來爭取民心。

當然，上述這種「選情揣測」，基本上應該是沒有太強的事實基礎根據。而且作者撰寫這篇文章，正是希望以2018年地方選舉結果影響到2020年總統大選最終結果的經驗，提醒各政黨要有這樣的認知，那就是：地方的選舉結果對總統大選選情的影響，未必是正面的效應。

（作者為澳門理工大學名譽教授）