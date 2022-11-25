澳洲總理艾班尼斯說台灣不是主權國家，所以澳洲不會支持台灣加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），這話實在刺耳，澳洲政府隨後改口稱歡迎台灣申請。其實，改口說的是場面話，一開始的發言才是國際現實的真心話。

當然，論規定，亞太經濟合作會議（APEC）的成員都有資格加入CPTPP，但台灣能不能加入取決於國際現實，而非規定。更直白講，就看中國是否阻擋，這個問題，應該不用問了吧？

退出聯合國之後，APEC及世貿組織（WTO）是我國參與國際組織的最高成就，可惜的是，現在已難再複製這個模式。APEC在1989成立後，非常希望把中、港、台都納入。當時台灣是經貿表現亮眼的亞洲四小龍，中國在六四之後經濟受挫，很需要外來的資金技術。李登輝繼任總統後建立兩會溝通機制，私底下還和大陸領導人江澤民有密使來往。兩岸當時處於破冰狀態，雙方都有接近的意願，大陸的妥協度便比較高，於是接受了APEC模式，亦即成員國都不以「國家」為單位，而是稱為「經濟體」，中、港、台同時在1991年加入。APEC每年峰會正式名稱是「非正式領袖會議」，強調非官方色彩，這些設計都是為了讓台灣能參與而集體降級，就一個這麼大規模的國際組織而言，真的對台灣算是誠意滿滿。

但時移勢易，今日不同往日，APEC模式恐怕很難在CPTPP複製貼上，因為兩岸關係現在糟到一個不行，而中國的GDP已從90年代的5000億美元增長到17.7兆美元，成為全球第2大經濟體，重要性不可同日而語。雖說以經貿開放度來說，台灣比大陸更接近CPTPP的要求，問題是以大陸的政經實力，它沒加入也照樣可以擋住台灣。中國和澳洲之前曾發生多起貿易戰，雙方領導人在APEC見面後，艾班尼斯就說不支持台灣加入CPTPP，想也知道是怎麼回事。

CPTPP採共識決，將來大陸想阻撓台灣加入，找幾個國家出面就行了。有些國家是為了避免觸怒中國，有些則是不希望CPTPP捲入兩岸之爭。申請入會要成立工作小組，CPTPP執委會一年只召開一次，未來只要把台灣入會工作小組案拖住，對於台灣來說也就等於被拒之門外了。

以今日兩岸關係之緊繃，可以想見大陸會全力擋住台灣參與CPTPP。即使在馬英九當總統兩岸關係最好時，也不過是讓台灣可以成為世衛大會的觀察員，連世衛組織的觀察員都不是。民進黨政府上台後去世衛大會當觀察員的機會也沒了，可見大陸對台灣的外交封鎖多麼嚴密。

大陸不接受兩個中國或一中一台，強悍打壓台灣的主權地位，這個立場從未改變，只是當雙方關係好、中方對台灣還有所期待時，在一些模糊地帶可以融通一點，如今關係不好，就一點情面也不會留了。

台灣必須認清楚國際現實及自身處境的艱難。否則當年我們還是擁有否決權的聯合國安理會常任理事國，照理說可以否決任何議案，結果還不是一樣被踢出來。以台灣目前的狀況，和其他國家談雙邊貿易協定雖然也很難，但至少比較有機會，像CPTPP這種大型多國組織，真是像天邊的彩虹一樣，只能遠望了。

（作者為資深媒體人）