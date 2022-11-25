「台獨很性感，身體很誠實」，最新一期《亞洲週刊》以此開頭，爆料民進黨立院黨團總召柯建銘兩個兒子在中國大陸、香港長期經商。老柯長子柯韋任留美後赴陸經商事業有成，從兩岸交流看本無特殊之處，但民進黨每逢選舉，就大打「抗中保台」牌，抹紅抹黑對手，最後才發現原來多少民進黨人或其家族早登陸，早就「綠共一家親」。

繼民進黨桃園市長候選人鄭運鵬被爆2008年登陸經商，並與中國電信合作後，再爆民進黨台北市長候選人陳時中在蔡英文執政時期登陸交流，還提「兩岸一家親」。民進黨長期操作的「抗中」牌，在這次選戰被徹底「翻牌」，如今再傳原來這次民進黨「桃竹竹苗」選戰總督導柯建銘，其家族和大陸竟有千絲萬縷的關係。

按周刊爆料，老柯長子的業務橫跨兩岸三地，與大陸政協委員仇瑜峰合開公司，是中國企業董事，還曾任中信國際專員。中信國際是中信集團子公司，正是上月底綠營指控國民黨桃園市長候選人張善政任「數字王國」執董的這家公司背後兩大股東之一。如果揭露張善政這事是「罪證」，那麼，柯韋任的豐功偉蹟該如何解釋？是否也該拿來好好鞭一下？

相較綠營見風就是雨，藍營委實敦厚、甚至鄉愿了。如新竹市選戰老柯不僅操盤，還被戲稱「第4號候選人」，民進黨輸不起，介入之深由此可見。但選戰關鍵之際，家族被爆如此「親中」，如果老柯是國民黨操盤手，結局會如何？

台灣處境本來就應該親中，只是民進黨說一套做一套。國民黨不像民進黨，少了攻擊勁道；但也慶幸國民黨不是民進黨，台灣民主還有一絲希望。