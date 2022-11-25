隨著大陸經濟發展與消費者心態成熟，「中國品牌」崛起成為新趨勢，今年大陸雙十一購物節，「中國品牌」已成為購物車裡的主角。波司登羽絨服、安踏運動鞋、小米手機、珀萊雅化妝品等「國貨」漸漸取代國際品牌，成為消費者最愛。大陸品牌從模仿、追隨，某種程度已引領全球創新趨勢，中國品牌崛起的背後，可看到大陸製造業謀求轉型升級，積極順應消費市場變化，創新銷售模式的發展過程。

轉型升級 抓住市場需求

首先是外在壓力逼迫企業轉型升級。早在20多年前，大陸就已經是世界許多知名品牌的代工地，具備完整的製造能力，品質也無可挑剔，卻只能位居價值鏈底端賺辛苦錢。但隨著人力、土地等生產成本攀升，低端製造業優勢漸失，企業被迫轉型升級，不再打價格戰，而謀求技術創新及品牌打造。

2014年，大陸官方提出「推動中國製造向中國創造轉變、中國速度向中國質量轉變、中國產品向中國品牌轉變」。在政府的引導和市場的推動下，企業積極挖掘品牌文化內涵，「中國品牌」逐漸贏得消費者的信賴與追捧。

「網紅小家電」品牌北鼎，過去主要為美國惠而浦、英國Morphy、澳洲Breville等國際品牌提供小家電代工服務，如今以更符合大陸年輕人審美觀、更符合現代大陸人生活習慣為切入，推出馬卡龍色系的養生壺、電蒸鍋、空氣炸鍋等產品，成為大陸高端小家電品牌的代表。「迪卡儂代工廠」牧高笛，借大陸疫情之後「戶外露營消費熱」，成為成長最快的露營用品品牌。

其次，能敏銳大陸市場消費升級與市場需求的趨勢。10年前，大陸電商交易平台淘寶網上最熱門的兩類產品，分別是海外代購貨和國際大牌大陸代工廠的尾貨，背後是當時大陸供需兩端的嚴重失衡。

刀時大陸消費力不斷提升，但供給端還沒有及時抓到到市場需求，日本智能馬桶、美國iPad是當時大陸消費者的不二選擇，近年大陸企業敏銳捕捉並填補市場空白，甚至改良、研發出更適合大陸市場的產品，使「國貨」在多個領域占有一席之地。

此外，大陸品牌善於捕捉社會情緒下的市場需求。安踏運動鞋在外觀上運用國風元素，迎合了年輕消費者近年來的「國潮」審美。波司登則注重借助重大事件來進行品牌塑造，如贊助北京冬奧會、品牌與中國航天聯名等，都大大提升了品牌知名度與好感度。

創新行銷 兩岸共同發展

在過去相當長一段時間，進口貨在大陸是高端產品的代表，消費者形成國際品牌優於國貨的認知，近年來大陸消費重新認識國貨的價值，波司登代替Canada Goose，安踏代替Nike、Adidas，鍾薛高代替Haagen Dazs，成為大陸消費者心目中新的時尚代表。

數位經濟的發展，催生出新行業和新銷售模式，也加速了新品牌進入消費領域的速度。直播電商等基於網路的新興銷售方式，在大陸十分流行。與傳統銷售模式不同，直播電商能在短時間內提升品牌形象與認知度，今年「雙十一」，透過直播電商進行的交易額為1814億元人民幣，同比增長146.1%。直播電商已成為中國品牌快速成長的孵化器，Ubras內衣、花西子美妝等均為直播電商「一夜帶火」的品牌。

除直播外，社群媒體行銷、垂直平台行銷等數位化行銷方式，均已重塑品牌成長路徑。由此可見，懂得借勢消費市場升級，關注文化及社會情緒，創新行銷方式，是中國品牌崛起的成功密鑰。

從近年在大陸市場上較為成功的台灣品牌，也可印證此一趨勢。BenQ明基的投影儀與智能鋼琴燈都察覺大陸城市家庭消費升級，並能成功運用社群媒體進行精準數位化行銷；張君雅小妹妹零食敏銳捕捉到大陸年輕消費者渴望輕鬆、有趣、療癒的社會情緒；捷安特自行車藉大陸「騎行戶外消費熱」風尚而再次成為當紅炸子雞。如何樹立品牌，如何深耕大陸市場，兩岸產業界有極大的探索與發展空間。