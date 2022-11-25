農委會是可能是最積極回應氣候變遷、提出淨零路徑的部會，不但率先成立「氣候變遷調適及淨零排放專案辦公室」，更宣示2040年淨零排放目標，訴求農業部門提前十年實現淨零。

農委會的用心值得肯定，但從最近舉辦的「自然碳匯關鍵戰略社會溝通會議」，到媒體批露之「森林碳匯憑證制度七大方案」來看，農委會顯然沒有搞清楚碳匯、碳權、非市場、市場，以及國家與非國家行為者（企業、地方政府、民眾）間的關係，也還沒有建構起碳匯方法學與碳權法制框架。頗有落入聯合國「非國家實體淨零排放承諾高級別專家組」所稱之「漂綠」窘境，並非基於科學、透明，可問責且置於監管下的淨零行動。

「森林碳匯憑證制度七大方案」包含新植造林、再造林、平地造林維護、竹林經營、棲地營造、野生動植物保育、發展里山友善經濟，這裡不同類型的碳匯憑證方案，混雜著固碳效益以及自然生態環境維繫等非碳效益的複雜概念。只是，目前農委會沒有公布任何一種碳匯計算方法學，可以反應上述方案的碳匯憑證的計算基礎，更未曾公開討論，竟然就宣稱明年3月「國有林媒合平台」就將上路，甚至開出各方案價碼，號稱取得之森林碳匯憑證可助企業碳中和。

這到底是做功德、買形象的企業社會責任？還是在溫管法（或未來的氣候變遷因應法）框架下，有抵換意義，或可作為自願性碳權，與其他國際自願性標準接軌之森林碳權？農委會顯然很清楚是前者，強調是森林「碳匯」，不是經過方法學驗證的「碳權」，顯然只是重新包裝、加強版的企業認養造林方案，是企業捐款，沒有權利對價。

這樣森林碳匯憑證，顯得不倫不類，宣稱具有「森林碳匯憑證」顯有適法性問題。農委會真正該做的，是效法英國林地碳保證計畫（Woodland Carbon Guarantee），提出驗證標準、指引及至少包含主要造林樹種碳匯換算之「簡易」碳計算器，經環保署核定方法學後，再核發基於政府驗證，有一定科學、可信度的碳權，才有助於企業碳中和。

農委會也不應將碳權，關注固碳效益之市場機制，與自然生態環境維繫，類似生態給付之非市場機制混為一談。「森林碳匯憑證制度七大方案」之棲地營造、野生動植物保育、發展里山友善經濟這三者有不同經營目的，為現行綠色環境給付、瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案等政策變形，只不過出錢的對象從政府，換為認捐的企業，強行搭售森林碳匯憑證，不但可得額度不高，更有計算碳匯量無據的擔憂，徒生爭議。

更核心的問題是，農委會沒有意識到，這些方案都涉及到國土利用，政府作為國土善良管理人，釋出有限國土的同時，要考量最大公共利益。森林碳匯經營的型態可能跳脫過去政府收捐款，發包廠商執行的模式，嘗試使用委託經營、土地信託或其他創新方式，納入更多關係人、原住民族參與，創造更大公眾利益，而非僅限於企業，否則豈不是又是另類的財團森林碳匯制度嗎？

這些帶有氣候與人權理念的思考，會是農業部門獨有，基於自然碳匯經營所能開展出來的生命力，是工業減排所無法達到的社會、經濟與環境之綜合效益。簡言之，談森林碳匯，不能只想企業，只看碳權，更要關注土地上人們的角色與共同福祉，特別是森林周圍的原住民與地方居民。

（作者為環境品質文教基金會副祕書長）

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