九合一選舉結果周六就要揭曉，今年被外界普遍認為是競選手法最暗黑、格調最低，但選情卻相對冷清的一次地方選舉，最後的結果符不符合公理正義，就看選民的智慧了。

按理來說，執政黨的競選本錢就是看過去的政績，還有選舉期間的操作是否出錯。蔡英文總統兼黨主席，為了不使自己跛腳和繼續掌控黨機器，本次選舉強力主導各縣市長的提名人選，堪稱歷年來介入選舉最多的總統兼黨主席，當然也就要肩負起選舉成敗的責任。

她一開始提名的桃園市長候選人，號稱「小英男孩」的前新竹市長林智堅，卻被掀出兩個碩士學位論文都出問題，小英雖然力挺，但林被兩大學判定抄襲且被撤銷碩士學位，最後林自行退選。但要換誰上場卻是大傷腦筋，兩鄭之間，最後還是「朕」的喜好蓋過地方聲音，導致另一人脫黨參選，脫黨者的得票數是否會影響到綠營候選人的當選，周六即可驗證。

民進黨新北市的候選人是落花有意流水無情，林佳龍從一開始就是信誓旦旦要進攻首都，但還是敵不過黨主席的意志，只得被迫轉攻新北，面對很難對付的侯警探。至於台北市長提名落入防疫爭議人物時中手中，儘管蔡主席力挺，但陳時中行事風格率性，選舉過程中風波不斷，還被稱為歷年來「仇恨值」最高的候選人，蔡英文的選擇是對是錯，也很快就會見分曉。

民進黨主席主導全場，國民黨也不遑多讓，主席朱立倫大權不想旁落，除了新北侯探長和台北蔣萬安不作第二人想，桃園市和苗栗縣的提名都產生爭議。尤其是桃園市空降前行政院長張善政，一開始讓地方大老頗不高興，準備多時的羅智強也是有志難伸，張善政一開始面臨黨內反彈和地方的抗拒，情勢危急。之後藍營議員相助，揭發林智堅的論文抄襲案，可惜張善政陣營 沒有善加利用，趁機拉開差距，給了「月月鳥」一線生機，再加上市長鄭文燦為了自己未來的仕途而大力助選，情勢撲朔迷離，鹿死誰手尚待分曉，可說是這次選舉的一級戰區。

林智堅論文事件也連帶拖累民進黨在新竹市的選情，再加上國民黨受制地方勢力的提名，讓民眾黨有希望在縣市長選舉不至於掛零。但民進黨絕不是省油的燈，中央、地方聯合猛打對手，柯總召更賣力演出，劇情高潮迭起，但綠營顯然占不到太多便宜。

美國前總統卡特曾經說過：「提升其他國家自由程度的最好方法，就是在這裡展示我們的民主制度值得仿效。」台灣號稱是亞洲民主國家的典範，如果我們不清醒地做出最好的選擇，那麼對岸一定會笑我們說：「龜笑鱉無尾。」畢竟獨裁制度還是有遵循某種程度的「菁英政治」，若民主政治卻老是選出庸人和爛人，那這樣的民主有何用？

所以選民要睜大眼睛，不要被意識形態和政黨所綁架，投票這天，要當自己的主人，慎重投下這一票。

（作者為台北商業大學前校長）