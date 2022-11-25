自兩個多月前，即使距《公職人員選舉罷免法》規定的合法競選活動期間還很久，蔡英文早就以總統出巡的規格，四處發揮了黨主席輔選的功能。或許選情未如預期，她在投票前夕的決戰時刻，向817萬曾支持她的選民喊話「投給民進黨的縣市長，就是投給蔡英文」，並強調「這次不只是一次地方選舉」。既然總統都這樣講了，若開完票後民進黨縣市長的總得票數只有600萬，蔡總統是要辭職或內閣改組呢？

地方九合一大選固然是地方自治選舉，但由於9項公職合併同時投票，為了有效運用大眾傳播媒體的宣傳，選戰議題就容易捨去因地制宜的地方事務。儘管如此，在投票前夕往往喊出「告急」的催票時刻，蔡英文向817喊話「為台灣挺身而出」，並強調選舉結果「也會決定我們要向世界傳遞什麼樣的訊息」，其「潛台詞」仍是訴求唯一支持「抗中保台」的民進黨，並意味了地方自治選舉與民主的關係不大。

817是民進黨營造抗中保台氛圍的成果，蔡政府兩年多來不斷地配合美國壓制中國大陸的策略，並以全面執政的威權手段打壓反對聲音，以及意圖將台灣的「天然台」世代洗腦成「天然獨」。弔詭的是，希冀在地方自治選舉逆轉勝的最後一招，竟然還是要靠召喚與凝聚「抗中保台」意識，說明了若非民進黨的中央執政引起人民的不滿，就是民進黨推出的候選人已讓在地居民看破手腳。

民進黨為了打趴不採台獨政策的中國國民黨和其他反對黨，就把他們打為應敵視和仇視的「中共同路人」，而非只是民主選舉中的競爭對手。然而，面對中共對台採取和平統一和反台獨的立場，民進黨唯有抱持中共「謀我日亟」的期望，才能加深民眾對反對黨的仇視感。而這樣的期望牽引著民進黨政權的決策和行為，終而造成了阻擋復必泰疫苗採購還算事小，8月初中共圍台軍演則事大。

台灣人被民進黨施下了上述「自我預言的實現」魔咒，從這次選舉還綁了18歲選舉權及被選舉權的修憲複決，但民進黨外圍組織卻停開青年返鄉專車，高鐵和台鐵也未聞加班車，可看出似乎逐漸解了咒。畢竟，國防部長已宣布兵役將從4個月延長為至少1年，證明了投錯票就要為上戰場做準備，已是八字有了一撇。因此，民進黨愈加實現了抗中保台的自我預言，是否即是愈多年輕人幻滅的開始？選舉的結果或許就是個觀察的指標。

蔡英文身為應團結國人的總統，卻把民進黨稱為「台灣隊」，暗示其他政黨則是「賣台隊」，這和美國前總統川普搞民粹一般，也曾把競爭對手塑造成敵人。有美國學者疾呼，自由民主只有當權者才能毀滅，且是在正常辦理選舉中悄悄地走向了死亡。看來「民粹小英」也正是個反民主的元首。（作者為民主文教基金會董事長）