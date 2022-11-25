民進黨台北市長候選人陳時中競選總部前北平東路今已封路，為晚會展開場布，卻也坐實日前搶凱道選前之夜路權，就是要卡國民黨市長候選人蔣萬安使用凱道路權。（周志豪攝）

選前之夜各地的造勢場熱鬧滾滾，燈火通明，歷年一向熱門的總統府前凱達格蘭大道反而燈影孤單，行人寥落，秋風冷清。發生了什麼事？

總統府前的凱道「反貪腐廣場」向來是選舉拚人氣的終極聖地，原本借到11月25日凱道路權的陳時中陣營5天前宣布說，因凱道周邊道路和主要幹道有些已被國民黨取得路權，為避免雙方支持者爆發衝突，選前最後一晚的造勢活動換到同樣也借到路權的北平東路舉行。民進黨原本占到總統府前這個首都主場優勢，卻放棄不用，說什麼是為了避免鄰近的藍營場子民眾來亂，顯然是掩飾之詞，順便潑髒水。民進黨借到最好最大的場地卻放棄不用，自己沒能力動員群眾，卻也閹割對手展現實力的機會，很不道德。

民進黨的這個「冷處理」不知是來自蔡總統領軍的「選舉對策委員會」，還是陳時中競選團隊。擺這個「空城計」不脫兩種可能：一、台北市選情大勢已去，動員不起來，不如隱藏實力，節省開銷，改用北平東路「人滿為患、水洩不同」的畫面製造高人氣假象，也讓群眾摸不清楚虛實，無從棄保；二、讓媒體關注的焦點轉移到別的縣市，以便在其他縣市的舞台上演出更聳動的畫面，更激情的話語，翻轉關鍵縣市的選情。

當年諸葛孔明擺下「空城計」成為千古佳話，然而就其歷史現實，實在是蜀軍敗象紛呈的權宜之計，因先有部將馬謖冒進無能，失守街亭、列柳等城，後孔明派兵去搬運糧草輜重，修復劍閣歸路，以致中軍空虛，司馬懿大軍兵臨城下時，孔明獨守西城，只剩文職人員和少許兵丁，只好藏匿旌旗，城門大開，自己在城頭上鶴氅綸巾、焚香操琴，故佈疑陣，一場表演騙得多疑的司馬懿退兵，孔明賺得少許時間，大軍得以撤退，回到漢中根據地。我們讀三國津津樂道疑兵之計，卻更應讀出這段故事的深層結構：魏、蜀、吳三腳督的形勢來到這時候西蜀已經左支右絀，諸葛亮只能保住不到萬人兵馬倉皇回防。比照現下的選舉情勢，台北市的空城計正表明民進黨北部城池盡失的窘態，蔡總統急急回防南部縣市，除了保席次，還要儘量衝高選票數字，無非避免選後跛腳跛得太難看。

當年孔明退回漢中之後，祭出軍法，揮淚斬馬謖。待今晚選舉終局開票完竣後，蔡總統也應該考慮如何檢討缺失吧？抑或是像上次地方大選之後一樣，把落選者提拔到行政院擔任院長與部長讓她們感恩懷德？別忘了，2014年國民黨地方選舉大敗時，行政院長江宜樺當晚提辭呈，數日後馬英九總統也辭去國民黨主席，「知恥近乎勇」！明日之後，選舉結果揭曉，全世界都在看民進黨如何表現責任政治！

民進黨在台北市佔著毛屎坑不拉屎，上演空城計，自以為得計，其實敗象已露。我們也等著看敗選後的民進黨如何組成新的「敗選者內閣」！

（作者為國立台灣大學退休教授）

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